多屏协同办公！华为发布首款商用台式机

12月8日下午，华为在京正式推出了首款台式机——HUAWEI MateStation B515，采用小机箱设计，搭载了新一代8核7nm AMD锐龙处理器。



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配置方面，HUAWEI MateStation B515配备Windows 10家庭版操作系统，搭载了新一代8核7nm AMD锐龙处理器，可选AMD锐龙 5 4600G 处理器或AMD 锐龙 7 4700G 处理器，内置Radeon Graphics集成显卡，没有标配独立显卡，用户可以自行升级为高性能独立显卡。

基于华为分享、多屏协同等互联互通解决方案，该款机器可以配合华为手机、平板、笔记本等智能产品的分享功能。

华为以办公场景为突破口推出的这款台式机极具商务气息，整体采用新中式格栅元素面板，细腻亚光黑配色方案，配备8 L 小机箱，约为传统机箱1/3大小。显示器采用一块23.8英寸全高清护眼屏，另有科学护眼功能，通过德国莱茵TüV国际认证。

华为首款台式机主要面向企业用户，现场并未公布售价，未来华为也将继续发力企业市场。

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