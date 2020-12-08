华为与台积电终止合作 AMD成7nm产能最大金主

因为众所周知的原因，华为已经于9月15日于台积电终止代工合作。尽管台积电失去了华为这个大客户，但是5nm产能被苹果吃下问题不大。而目前更为主流的7nm责备AMD和高通近乎包圆。要知道AMD凭借7nm的锐龙系列打了一个漂亮的翻身仗，7nm仍很吃香。





AMD成7nm产能最大金主

对于台积电来说，7nm代工订单依然是他们最赚钱的产线，有供应链就给出了截至到今年年底台积电5nm、7nm订单的情况，其中可以看到5nm的主要供货量还是苹果，而7nm则是AMD的RDNA 2和Zen 2。

具体到7nm制程上，其中iPhone 12 高通5G基带X55 7nm订单是8万，而PS5 Zen 2 CPU+RDNA 2 GPU 7nm订单是7.8-8万，Xbox Series X/S Zen 2 CPU+RDNA 2 GPU 7nm则是在3.8-4万。



AMD成7nm产能最大金主

由于新Xbox和PS5的热销，Zen 2和RDNA 2的需求也多了起来，不过这还远远不够，据说AMD已经加单，而高通也在加单，因为iPhone 12系列的出货量也在增长。台积电第四季度7nm、5nm芯片将满产能出货，良品率明显改善下对于芯片价格及毛利率提升有正面收益。

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