手机业正回归屏下指纹解锁

自从有手机开始，私人移动电话对于安全性就有“密码”来保护，而近十年手机行业在飞速发展。安全性方面从早先的密码、手势解锁，再到近两年的Face ID（面部解锁）、屏下指纹等，大致有四种解锁方式。

而2020年用户把解锁方式又关注到屏下指纹，手机产品也在陆续回归到该技术中。

两年后回归屏下指纹

2018年手机解锁最时尚的方式是面部解锁，但是实行了两年之后发现，虽然面部解锁好像时尚，但不仅不安全容易〝丢脸”。2021年新发布的产品中将不会采用面部解锁回归到指纹屏下解锁。

屏下指纹和传统指纹解锁不同

传统的指纹解锁需要单独的指纹模块，屏下指纹技术是将指纹识别的模块集成在屏幕中，从而再进一步的增加屏占比。其原理是利用光电反射技术，专门适配OLED屏幕发出光线，穿透半毫米厚玻璃盖板到达手指，这些反射光线再穿透屏幕，到达指纹从而实现指纹识别。

而国内众多品牌早已开始在旗舰机型中采用屏下指纹这项技术，并且该技术趋于成熟。而近期曝光下一代折叠iPhone将使用该技术，足以证明该技术已经逐渐成为解锁方式。

安全正加速屏下指纹的普及

传统的密码解锁已经老旧，已经作为第二解锁的备选方式。手势解锁也是如此，其弊端就是容易误操作，而目前最为常用的Face ID已经被口罩“折磨”的成功率极低，又容易丟脸，即便苹果再怎么通过更新ios系统也仍然不能完全解决问题。

所以，从目前的形式来看，屏下指纹技术成为了行业的破局，方便、成功率高、安全性强都是其不可替代的优势。





成本过高成为唯一弊端

屏下指纹虽然高效，但目前也是有短板的。

屏下指纹技术不难实现，但如果用很低的成本，却实在太厚了。目前智能手机都以“轻薄”为美，如果将该技术做到格外的轻薄，对于屏幕等领域的成本是很高的。所以当下，屏下指纹技术均使用在高端旗舰机型中，在入门级产品中几乎看不到，这无形中就增加了成本拉高了产品的售价。

结束语：

光学屏下指纹预计自2021年开始再度成为主流方案，一旦能够控制成本，手机行业将逐渐回归到屏下指纹技术。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：手机业正回归屏下指纹解锁http://news.zol.com.cn/758/7581524.html