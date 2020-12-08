男子6000元买PS5收到砖头 现在的黄牛不讲武德

黄牛是个神秘且强大的职业，他们能吃别人吃不了的苦，能拿别人拿不到的货，办别人办不了的事情，但前提是你的区分只真黄牛还是假黄牛。就在索尼发布PS5之后，因为供货问题导致十分抢手且价格奇高，如果您想第一时间体验到PS5，那么比较靠谱的办法就是找黄牛。





男子6000元买PS5收到砖头

但是有的人遇到了真黄牛，而有的人却遇到了假的。据外媒报道称，美国一位老哥在eBay上购买了一台PS5，购买的价格近6000元，当然这个价格如果买到也是好的。当包裹送到时，里面是新的PS5包装盒，但打开包装盒后，并没有看到PS5，只有一大块混凝土砖头。

最后反思还是贪便宜吃大亏，毕竟当时首批索尼PS5传说都炒到了8000元以上的价格，他以6000元就能轻易买到，难道这里面不会有猫腻么？凭什么幸运会砸在自己的头上，这个翻车事故告诉我们，凡事还是要多问几个为什么！

据说类似的事件在全球范围内发生了好几起，在这和之前已经有不少用户在亚马逊上购买的PS5纷纷中招，收到货后打开直接吐血，因为里面根本不是索尼的新主机。他们的PS5同样被其他五花八门的东西替代了，包括咖啡机、足部按摩器、以及猫粮等等。

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