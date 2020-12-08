特斯拉市值超3个丰田破6千亿美元 电动王PK燃油王大乱斗

虽然丰田和大众有时候会交替位置，但从世界角度人们广泛认知丰田是燃油时代的汽车工业的王者。而作为新能源的代表，特斯拉的快速崛起也令世界所瞩目。尤其是在资本市场，特斯拉市值超3个丰田，突破6千亿美元，电动王PK燃油王这场世纪之战引人关注。



特斯拉市值超3个丰田破6千亿美元

具体来看，特斯拉市值超3个丰田破6千亿美元又是如何实现的呢？昨日晚间特斯拉股价涨逾7%，报641.76美元，公司总市值首次突破6000亿美元，达到了6083亿美元（约3.9万亿元人民币），市值一天就增长了404亿美元（约2643亿元人民币）。

同期丰田汽车的市值为1931亿美元。也就是说，特斯拉的市值已超过3个丰田汽车。特斯拉股价的大增其实虽然早被业界警告为泡沫，但是特斯拉确实有不断增长的营销数据作为支撑，在10月份的全球电动汽车销量中，特斯拉Model 3是世界上最畅销的电动汽车。



特斯拉市值超3个丰田破6千亿美元

回顾今年以来，特斯拉不仅实现了市值破6千亿美元超3个丰田，并且实现了年内涨幅超过6倍的震撼数字。深科技分析师吉恩·芒斯特（Gene Munster）当地时间周一表示，特斯拉的股价在未来三年内可能会再上涨300%，达到2500美元，从而使其市值超过2万亿美元。

在美国上市的公司中，只有苹果公司超过了两万亿市值这个数字，人们期望今天市值超3个丰田破6千亿美元的特斯拉能够成为下一个。

此前公布的财报显示，第三季度，特斯拉总营收为87.71亿美元，同比增长39%，净利润为1.43亿美元，已经实现连续5个季度盈利。特斯拉在财报中表示，今年三季度的交付量为13.93万辆，是二季度交付量9.065万辆的1.5倍。



特斯拉市值超3个丰田破6千亿美元

如果仅从市值角度考虑，特斯拉当之无愧成为全球第一。因为关注资本市场的话就会发现，今年特斯拉的估价真的是飞上了天。特斯拉依旧是一骑绝尘的存在。尤其是在今天曝出特斯拉市值超3个丰田破6千亿美元的消息后，更加令丰田十分紧迫。

丰田汽车社长丰田章男因在财报会议上罕见地“炮轰”特斯拉而一度引发了热议，他直言尽管特斯拉的市值确实很高，“但它并没有做出真正的东西”。丰田汽车对特斯拉的成长颇有微词，但是如果仅从市值角度考虑，客观的数字摆在这里任何人都无法否认这一事实。



特斯拉市值超3个丰田破6千亿美元

除了特斯拉的异军突起之外，国内电动车领军企业比亚迪今年的估价也可谓风生水起。自今年年初至今，比亚迪市值已经暴涨了250%以上，并接连超过宝马、奔驰，成为全球市值第五高车企，当前比亚迪的市值为724亿美元。

通过这份榜单来看，当前在电动化的背景之下，传统汽车巨头的地位，受到了新势力们的极大挑战，当前蔚来汽车的销量，甚至还不如宝马旗下的一款车型销量高，但其市值确实真真实实超过了宝马集团。

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