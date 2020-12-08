苹果自研32核CPU已在路上 2022年全面抛弃intel和AMD

如果苹果某一天推出一项新技术、新设计或者新产品，那么别怀疑苹果早就想好了未来十步应该怎么走，应该怎么培育出一个全新的创新生态来。这就是苹果的生意经，就连人们诟病多年的刘海屏都坚持了这么多年，更不要说一出世就惊人的苹果自研M1处理器了。





苹果M1

根据彭博社比较靠谱的报道称，苹果自研桌面处理器的野心远远超过业界的预期，并计划在2022年彻底告别Intel。目前的M1拥有8个CPU核心，包括4个高性能核心、4个低功耗核心，下一代会上至少20核心，包括16个高性能核心、4个低功耗核心。

未来，苹果正在测试拥有32个高性能核心的下一代旗舰级型号，计划明年晚些时候发布，但不清楚同时有多少个低功耗核心。GPU方面，面向未来的高端笔记本、主流台式机，将会增加到16个、32个GPU核心，最顶级的则会有64个和128个GPU核心。



苹果M1

32核心的CPU，128核心的GPU，这些家伙就算单个不如x86架构的处理器，但堆积这么多也足以形成从量变到质变的升华了。况且M1早已证明自身的实力在很多方面并不逊色于x86架构，苹果显然是要把最高端的Mac Pro工作站都换上自研的芯片。

当然，目前的问题还是苹果自研的处理器是无法原生支持windows操作系统的。微软目前被卡在中间可以说是进退两难。如果现在不培育ARM市场，将来可能会错过最佳时机。如果积极的培育了ARM市场，那无形中对老伙伴intel落井下石了。



苹果M1

最近也有消息称谷歌也开始了自研CPU，除了应用在手机上，谷歌还有相当一部分在美国教育市场的整机份额。加上高通这个觊觎桌面市场的多年的实力玩家，如果将来ARM群雄崛起，并开创出全新的桌面+移动的ARM统一生态，微软和intel就要一起出局了~

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