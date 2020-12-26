收购是主旋律—2020年半导体行业市场回顾

美国半导体厂商 Marvell以100亿美元收购Inphi；AMD全股票收购全球最大的FPGA独立供应商赛灵思；韩国SK海力士收购英特尔的NAND闪存芯片和存储业务；英伟达400亿美元收购芯片设计公司ARM；ADI宣布以全股票交易的方式收购另一大摸拟芯片公司美信，五大收购形成了2020年半导体行业的主旋律，并且改变了半导体行业半边江山的产业生态。





改变半导体行业生态格局

虽然2020年的收购次数不是很多，但几起收购总交易金额也超过了1000亿美金。这些收购却影响了半导体领域该对应生态的格局。

特别是美国半导体厂商英伟达以400亿美金收购ARM公司，第一是：使ARM公司从英国变成了国籍归属了美国，第二更重要的是：改变了半导体行业与arm有关所有0EM产业链的生态。



一个本来具有自己半导体行业的公司，因为大公司收购了ARM架构设计者公了江，所有购买ARM的架构的半导体公司成为了自己的客户，竞争对手怎么可能成为自己的客户？

全球化被撕导致并购

美国的单边主义导致了美国必须在半导体行业霸权，怎么可能让ARM游离于自己的国家之外。掌握了设备、材料、制造、设计、封装等众多领域的关键半导体技术，将产业核心牢牢拿在手里。

所有收购发生在三季度后

一、7月全球排名第二的模拟芯片巨头ADI宣布以209.1亿收购另一大摸拟芯片公司美信；

二、9月13日，英伟达宣布400亿美元收购芯片设计公司ARM；

三、10月19日，韩国SK海力士90亿美元收购英特尔的NAND闪存芯片和存储业务；

四、10月27日，AMD宣布350亿股票收购全球最大的FPGA独立供应商赛灵思，扩大数据中心业务；

五、10月29日， 美国半导体厂商 Marvell（美满科技）正式宣布将以100亿美元收购数据中心组件芯片制造商Inphi；

半导体行业的收购多发生于下半年，由于欧美疫情于Q2逐渐好转，企业合并后正布局下半年乃至明年的发展方向。

为中国芯投资企业上百个

在2020年，中国在集成电路、半导体方面的投资和追赶虽说是突飞猛进的，有资料数据表明仅2020“中国芯”

2020年前7个月，半导体股权投资案例达128起，投资总金额超过600亿元人民币，已是去年全年投资额的两倍多。大多仍然停留在研发和实验阶段，毫无产业量产价值贡献。

而中国半导体行业仍然在追赶，在追赶的过程中未免有〝芯骗”和烂尾“芯痛”的现象。

写在最后：

摩尔定律让半导体行业从没停止过收购，2020是收购大年，格局已变。

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