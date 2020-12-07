辛巴燕窝事件最新进展：部分消费者未获赔 公司股权已变动

辛巴燕窝被职业打假人揭露，需要赔付消费者6200万元的消息一度备受关注。但是随着时间的推移，其热度也早已过去，但是整个事件却并没有随着热度的下降而结束。



辛巴燕窝事件最新进展

根据媒体调查得知，虽然辛巴发布道歉声明答应赔付，但事件过去将近10天，仍有部分消费者未得到相应赔偿。另一方面，产品经营商家的天猫网店“茗挚旗舰店”多款燕窝产品均已下架，涉事公司广州融昱贸易有限公司的管理层和股权发生变动。

此前，有着“快手一哥”之称的主播辛有志（网名：辛巴）发布道歉声明，承认此前旗下辛选主播“时大漂亮”直播间所销售的“茗挚”品牌燕窝产品，实为一款燕窝风味饮品，存在夸大宣传的内容，提出先行赔付方案，并承诺将召回辛选直播间所售产品，退一赔三。



辛巴燕窝事件最新进展

事件品牌方的天猫网店“茗挚旗舰店”多款燕窝产品均已下架，但商家客服对于产品详情和退款赔付等咨询没有任何回应。

“茗挚旗舰店”的营业执照信息显示，产品的经营企业名称为广州融昱贸易有限公司（简称“融昱贸易”），法定代表人为林小芳。就在辛巴发布微博提出“退一赔三”赔付方案的前后几天内，该公司的高层发生了变动。



辛巴燕窝事件最新进展

天眼查显示，11月29日林小芳从融昱贸易的股东之列退出，根据该公司的股权变更动态可知，退出之前林小芳的股权比例达到85.75%。早在11月26日，公司执行董事兼总经理林小芳就从管理层中退出，法定代表人变更为谢东升，后者当前持股85.75%。

此次的假燕窝事件，也暴露了直播带货行业存在的虚假宣传、产品质量不过关与退换货难保障等问题。还请广大消费者切莫贪图一时便宜，从而导致更大的经济损失。

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