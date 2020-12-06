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    喜迎《赛博朋克 2077》发售 CDPR 免费送《巫师 加强版》

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    喜迎《赛博朋克 2077》将于12月10日发售，CDPR 宣布经典老游戏《巫师 加强版》将在 GOG Galaxy 平台免费送。感兴趣的小伙伴可以在 GOG Galaxy 2.0 客户端中领取这款游戏，另外官方还表示，在 GOG 平台上预购《赛博朋克 2077》的玩家可以提前 5 小时预载游戏。

    喜迎《赛博朋克 2077》发售 CDPR 免费送《巫师 加强版》
    喜迎《赛博朋克 2077》发售

    《巫师》（The Witcher）是波兰游戏公司 CD Projekt 旗下的 RED STUDIO 工作室在 2007 年开发的一款角色扮演游戏。《巫师》的游戏背景改编自波兰的奇幻小说家安杰伊 · 萨普科夫斯基的著名奇幻小说《猎魔人》。

    游戏中讲述了北方诸国内乱不止，南方的尼弗迦德帝国则随时想吞并掉北方诸国。先知预言整个世界从北至南都将被冰雪覆盖，各种怪物重新出现。一个名为烈焰蔷薇骑士团的组织则声称可以用火的力量对抗寒冷。

    喜迎《赛博朋克 2077》发售 CDPR 免费送《巫师 加强版》
    CDPR 免费送《巫师 加强版》

    玩家在游戏中扮演一名叫做杰洛特的猎魔人，他从小被训练成一名怪物杀手。在游戏中，玩家遇到的大部分情况都会有不同的选择，你的每一次选择都会影响剧情的发展和人物的好感。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：喜迎《赛博朋克 2077》发售 CDPR 免费送《巫师 加强版》http://news.zol.com.cn/758/7580133.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7580133.html report 836 喜迎《赛博朋克 2077》将于12月10日发售，CDPR 宣布经典老游戏《巫师 加强版》将在 GOG Galaxy 平台免费送。感兴趣的小伙伴可以在 GOG Galaxy 2.0 客户端中领取这款游戏，另外官方还表示，在 GOG 平台上预购《赛博朋克 2077》的玩家可以提前 5 小时预载游戏。喜迎《赛博...
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