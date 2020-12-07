5G的本质只是速度升级 要谈颠覆其实还很遥远

大约在两年以前，5G才刚刚进入人们视线的时候，提起5G各种美好憧憬仿佛就是科幻电影里的场景。但在如今5G已经商用一周年后，人们对于5G的看法也更趋于理性和现实。5G本质仅仅是针对4G的一次速度升级，要想颠覆移动互联网的格局其实还很遥远。大部分所谓的“创新”并未从根本上解决问题，无非就是想让你多花点钱仅此而已。

不断被证伪的创新

当初提到5G人们设想出来很多创新应用场景，其中最“凡尔赛”的当属高大上的远程医疗。医生远隔千里之外通过5G网络操纵机械臂远程为病人进行手术，听上去就这么科幻级。后来人们幡然醒悟，难道医院装不起光纤宽带么，光纤不比5G更可靠更稳定更快？



5G远程手术是伪命题么？

业界普遍认为5G网络最大的革新是万物互联，而万物互联当中的杀手级应用是自动驾驶。但是按照目前5G网络的性能来看，想要承载自动驾驶还有很大难度。况且对于汽车工业而言，更为迫切的其实还是新能源的切换作为根基，而这少说也是10年后的事情了。

技术层面仍有局限

众所周知5G网络存在Sub-6GHz和毫米波两大频段，前者成本低覆盖广，后者成本高性能强。基于我国幅员辽阔和4G网络成熟便于升级改造，我们选了Sub-6GHz。如果不加区分，用泛5G的技术特性去描绘我国网络的应用场景，这显然会造成很多误导。

根据目前现有的5G网络测速，iPhone 12 Pro或三星Galaxy S20 Ultra 5G等主流5G手机的实际下来平均速率也才500Mbps左右，而且延迟也没有传说中的那么低。考虑到未来5G用户的增加5G频宽被更多人占用，未来真实的5G就是比4G快一些罢了。

需求层面并不迫切

目前民众唯一能用到5G地方就是手机，而手机升级到5G网络除了速度更快一些，似乎也不存在太多应用模式的改变。流媒体1080P升级为4K，手机那么小屏幕能看出多少差别？320KB的MP3音乐升级为无损，非专业设备和极安静环境谁有能听出差别？



5G速率浮动很大短板效应明显

其实早在5G网络落地商用之前，就有专家指出5G网络并不会带来应用模式的革命，其前景更多是在于工业互联网。因为4G时代人们对于移动应用模式的潜力已经几乎全部挖掘。难怪有网友说，主要4G网络速率能达标，衣食住行各个方面就没有不够用的。

回归理性够快就好

时至今日5G网络商用已经超过一整年，5G手机的价格也已经跌破1000元。遗憾的是，能够称得上是5G杀手级别的应用仍然尚未出现，人们甚至完全没有任何头绪和方向。或许我们应该放下“5G必然带来革命”的包袱回归理性的心态，难道更快就不是进步吗？

掐指一算，5G的生命周期最多也不过短短十年，而十年时间在人类的历史长河中连一粒尘埃都算不上。从1990年代手机兴起到如今手机改变生活至少走了30年才有如此成就，或许5G这十年也仅仅是萌芽或是孕育万物互联开端，毕竟未来还有6G乃至XG……

5G的拐点就在眼前

如果本着5G网络会更快且量更足的务实想法，或许我们会快乐很多。以前移动网络看视频根本加载不出来，如今抖音快手随时随地刷，这难道就不是进步吗？过去我们在移动网络不敢下载东西，现在百十兆的App直接随便下载随装随用，这难道也不是进步吗？



资费越来越便宜是必然的

移动网络必然会越来越快，资费必然会越来越便宜，5G只是其中一个节点，在这个节点或许会有反复，但大的趋势必然不会改变。可以预见2021年5G套餐必然下调，5G芯片因为5nm工艺普及必然更加成熟。真正的5G换机潮就要来了，5G的拐点就在眼前。

当多半人能用得起且用得爽5G网络的时候，或许才能培育出真正杀手级的5G应用。在5G网络和应用模式创新的这个问题上，必然是先有鸡后有蛋的逻辑。

只是到了那个时候，6G也即将在眼前了，这就是科技进化的脚步！

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：5G的本质只是速度升级 要谈颠覆其实还很遥远http://news.zol.com.cn/757/7579778.html