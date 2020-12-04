手机看高清无码视频不环保 碳排放是标清视频8倍

这则报道要不是英国BBC报道的，我以为又是哪个砖家开始造谣呢。 据英国广播公司 BBC 报道，英国皇家学会科学家的一份报告称，以标准清晰度在网上观看视频可以减少碳排放。更夸张的是，手机上的高清视频流产生的碳排放量是标清的8倍！

基于这样的数据，这份报告还发现用户在手机的小屏幕上观看视频可能甚至注意不到两种清晰度的差异。因此该报告的作者提议各大视频平台和监管机构应该限制流媒体分辨率，并将默认设置为标清，从而减少服务器的压力和以及手机自身的消耗，最终降低碳排放。

该报告指出，数字技术对全球碳排放的贡献估计在总量的1.4%到5.9%之间。比如在听流媒体音乐时关闭任何伴随的视频，他们估计这样的小举动可以节省高达5%的流媒体服务的碳排放量，这个量与YouTube的服务器在可再生能源上运行所取得的成就相当。

该报告还建议人们尽量减少更换手机的次数，延长手机的使用年限，因为制造新手机所产生的排放量很大。报告称，如果你每两年更换一次手机，制造过程中产生的排放量约占其一生中所有排放量的一半。但如果将手机使用 4 年而不是 2 年，碳排放量就会大大减少。

基于同样的原因，报告称，购买二手设备，或共享设备，也会减少所谓的 “内含排放”的份额。将计算从家庭或企业台式机转移到云端也有帮助，因为云端允许更有效的服务器使用模式，它们不会在闲置时消耗能源。

建议科技公司也必须发挥作用，提供有关其数字产品和服务的能源消耗的透明信息。

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