本田于2022年在欧洲停售燃油车 为何如此坚持发展混动

随着各国把禁售燃油车逐渐提上日程，全球各大车企也在新能源领域持续进行技术转移。据外媒 AUTOCAR 报道，本田高级副总裁Ian Howells（伊恩 · 豪威尔斯）证实，本田计划于 2022年底在欧洲市场逐步淘汰纯内燃机车。



本田混动技术

豪威尔斯表示，产品线将只包含纯电动车以及混合动力车型。本田有着多种途径来减少其碳足迹。为了实现减少碳排放目标，有许多技术都有发展空间，比如人工合成燃油（e-fuels）、生物合成燃料、氢气、某些种类的传统燃油以及电池。

尽管本田积极支持电动车，但是由于电动车成本高昂的问题，豪威尔斯不把它视为减少碳排放的直接解决方案，因为纯电动车比传统车型和混合动力车要贵三分之一至五成。因此，本田认为混合动力技术将有助于车企过渡到纯电动车。

豪威尔斯也意识到了混合动力车的局限性：在减少碳排放的路上，混合动力车不能一致发展下去，我们应当将其视为一个过渡技术，或者一个桥梁，来帮助我们达到未来的目标。在将来，有着完善的基础设施、较为理想的电池，全新的电动车将被人们广泛使用。

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