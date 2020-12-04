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    2021年个税专项附加扣除开始确认 APP填报一键操作可完成

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    根据政策规定，次年享受专项附加扣除的内容需于每年12月进行确认。据目前多家权威媒体报道称，2021年个税专项附加扣除开始确认，大家可以抓紧时间登陆个人所得税APP进行填报，以免次年多缴纳个税造成一定的麻烦，其实非常简单一键即可操作。

    目前个人所得税APP显示，2021年个税专项附加扣除开始确认，根据操作指引，填报专项附加扣除信息可以快捷操作：选择扣除年度2021年，一键带入，如有变动，还可以点击修改，然后一键确认完成该项操作。

    2021年个税专项附加扣除开始确认 APP填报一键操作可完成
    2021年个税专项附加扣除开始确认

    根据国家政策规定，次年享受专项附加扣除的内容需于每年12月进行确认。纳税人未及时确认的，扣缴义务人于次年1月起暂停扣除，待纳税人确认后再行办理专项附加扣除。

    2021年个税专项附加扣除开始确认，整体上细则并无变化，2021年度的专项附加扣除仍为子女教育、大病医疗、继续教育、住房贷款利息、住房租金、赡养老人6项。纳税人可根据个人实际情况分项填报，如果扣除项目无变化，也可选择快捷操作。

    2021年个税专项附加扣除开始确认 APP填报一键操作可完成
    2021年个税专项附加扣除开始确认

    即使信息没有变化，建议大家最好还是核对下自己的信息是否填写的正确。因为系统在不断升级的过程中进行了调整、用户本身信息变化或之前申报时信息填写错误，很可能会造成之后的信息失效、不符合扣除条件、单位无法下载等问题，提醒这几种情况需要修改：

    ①想修改2021年赡养老人、子女教育、住房贷款利息的扣除比例；

    ②有老人在2020年去世，2021年不能再申请赡养老人专项附加扣除；

    ③夫妻一方不再申请住房贷款利息专项附加扣除，在2021年由另一方申报；

    ④房租和房贷需要替换扣除的情况，即：2021年不再申报住房租金，改为申报住房贷款利息，或2021年不再申报住房贷款利息，改为申报住房租金。

    2021年个税专项附加扣除开始确认，APP填报一键操作可完成，大家抓紧时间填报把！

    2021年个税专项附加扣除开始确认 APP填报一键操作可完成
    2021年个税专项附加扣除开始确认

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/757/7579307.html report 1491 根据政策规定，次年享受专项附加扣除的内容需于每年12月进行确认。据目前多家权威媒体报道称，2021年个税专项附加扣除开始确认，大家可以抓紧时间登陆个人所得税APP进行填报，以免次年多缴纳个税造成一定的麻烦，其实非常简单一键即可操作。目前个人所得税APP显示，2021...
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