潘建伟团队与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”。中国量子计算原型机九章问世的问世，被中国多媒体誉为“里程碑式的进步”，为何业界会对中国量子计算原型机九章问世有如此之高的评价？



中国量子计算原型机九章问世

今日凌晨，中国科学技术大学宣布，中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，构建了 76 个光子 100 个模式的量子计算原型机 “九章”，实现了具有实用前景的 “高斯玻色取样”任务的快速求解。



中国量子计算原型机九章问世

按照官方的说法，中国量子计算原型机九章问世的实现，潘建伟团队这次突破历经20年，主要攻克高品质光子源、高精度锁相、规模化干涉三大技术难题。当求解5000万个样本的高斯玻色取样时，“九章”需200秒，而目前世界最快的超级计算机“富岳”需6亿年。

同时，通过高斯玻色取样证明的量子计算优越性不依赖于样本数量，克服了谷歌 53 比特随机线路取样实验中量子优越性依赖于样本数量的漏洞。“九章”输出量子态空间规模达到了 1030（“悬铃木”输出量子态空间规模是 1016，目前全世界的存储容量是 1022）。

去年9月，美国谷歌公司推出53个量子比特的计算机“悬铃木”，对一个数学算法的计算只需200秒，而当时世界最快的超级计算机“顶峰”需2天，实现了“量子优越性”。“九章”的计算速度比“悬铃木”快100亿倍，并弥补了“悬铃木”依赖样本数量的技术漏洞。



中国量子计算原型机九章问世

郭国平曾表示，量子计算是在信息学里的一种应用，比如信息分为采集、传输、处理，量子计算就是利用量子力学的原理或者量子态的特性，使信息处理能力得到提升的一种计算方法。利用量子态的状态进行信息的编码、信息的处理、信息的读取，这就是量子计算。

量子计算机就是可以完成量子计算任务的机器。当然，我们不要认为量子计算机就只是硬件。我们现在的计算机要能够运行得起来，依然需要各种层面上的软件，最直观的就是操作系统、应用软件，以及底层的软件，所以量子计算机应该是指能够实现量子计算的软硬件的统称。

“九章”的出色表现，牢固确立了我国在国际量子计算研究中的第一方阵地位，为未来实现可解决具有重大实用价值问题的规模化量子模拟机奠定了技术基础。。为什么说中国量子计算原型机九章问世是里程碑式突破，这下你懂了吗？

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