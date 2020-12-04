美政府将两家中企列入黑名单 中芯国际回应：无重大影响

本月初，美拟将2家中企列入黑名单的消息引发了业界关注。时隔即日之后，悬着的靴子终于落地，全球多家权威媒体报道称美政府将两家中企列入黑名单，正式此前传闻中的中芯国际和中海油。其实针对美政府将两家中企列入黑名单，中芯国际和中海油早有回应。



美政府将两家中企列入黑名单

华为被美国封禁事件尚未平息，中芯国际和中海油被指军工再引事端。美政府将两家中企列入黑名单，路透社称此举可能会在美国当选总统拜登就职前加剧中美紧张关系。不仅为拜登挖了一个大坑，还要制造糟糕且无法收拾的局面令拜登不得不就范。

受到美政府将两家中企列入黑名单消息影响，中国最大芯片生产商中芯国际H股周五开市不久暂停股份买卖，停牌前跌2.25%；此前公司在上海证券交易所发出公告称，关注到美国国防部网站有一则将公司加入中国涉军企业名单的消息，公司正在评估影响。



美政府将两家中企列入黑名单

针对美政府将两家中企列入黑名单事件，中芯国际方面已经发出公告，表示：中芯国际集成电路制造有限公司今早关注到美国国防部网站有一则将本公司加入中国涉军企业名单的消息，本公司正在评估影响， 请各位投资者注意投资风险。

而就在这则公告发布后不久的午间时分，中芯国际再度表态：本公司被列入中国涉军企业名单，对本公司运营没有重大影响。

中芯国际在港交所公告：公司被列入中国涉军企业名单，对公司运营没有重大影响。公司重申，公司是独立营运的国际性企业，投资人、客户等利益相关方遍及全球。公司一直坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规，其服务和产品从未涉及任何军事用途，且皆用于民用及商用。公司强烈反对美国国防部的决定，此举反映了美国国防部对本公司业务与技术最终用途的根本误解。公司会继续与美国政府相关部门保持积极的交流沟通。自2020年12月4日下午一时正起恢复本公司的股份于联交所买卖。

根据路透社针对美政府将两家中企列入黑名单事件的相关报道称，美国国防部还认定另外两家企业为中国军方所有或控制的企业，其中包括中国建设科技集团股份有限公司（CCTC）和中国国际工程咨询有限公司（CIECC）。



美政府将两家中企列入黑名单

此外，其实关于美政府将两家中企列入黑名单事件中方已经申明过态度，中方回应：中方坚决反对将中方有关企业政治化的做法，希望美方为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境，而不是滥用国家安全名义对中国企业实施制裁或采取歧视性限制措施，为中美之间的正常交流合作设置障碍和壁垒。

美政府将两家中企列入黑名单并非首次，此前将把89家中国企业定义为有军事背景，禁止他们购买美国产品和科技。对此，中国外交部发言人赵立坚在11月23日的记者会上曾回应称，中方坚决反对美方无端打压中国企业，并多次就此表明严正立场。

美方所作所为严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将损害美国的国家利益和自身形象。中国企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格遵守包括美国法律在内的各国法律法规。美方应停止泛化国家安全概念、打压外国企业的错误行为。



美政府将两家中企列入黑名单

受到“美政府将两家中企列入黑名单”事件影响，中国海洋石油11月30日公告，公司注意到路透社于2020年11月30日发布的新闻报导，关于美国有关政府机构可能会将公司控股股东中国海洋石油集团有限公司(「中国海油」)加入涉嫌与中国军方有联繫的企业黑名单。本公司已向中国海油查询，并瞭解到中国海油尚未收到美国有关政府机构的任何正式通知或决定。

至于美政府将两家中企列入黑名单的另外一方，也就是一直处于分口浪尖的中芯国际其实早在9月5日就被特朗普政府列入贸易黑名单。中芯国际很快就作出了针对性的回应，中芯国际在回应中表示自身一切合法合规经营，与中国军方毫无关系。



美政府将两家中企列入黑名单

此外，在2016年及以前，中芯国际还是经美国商务部正式认可的最终民用厂商（Validated End－User），中芯国际愿以诚恳、开放、透明的态度，与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的歧见和误解。如今旧事从提，美拟将2家中企列入黑名单。

美政府将两家中企列入黑名单，如此举动使受到影响的中企总数达到35家。中国外交部发言人华春莹表示，我们已经多次就此类问题阐明中方立场。

中方坚决反对将中方有关企业合作政治化的做法，希望美方为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境，而不是滥用国家安全名义对中国企业实施制裁或采取歧视性限制措施，为中美之间的正常交流合作设置障碍和壁垒。

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