如紧汽油价格这么便宜，您以为很多人对汽油价格已经不再感冒了吗？其实并非如此，根据小编的观测来看，每次汽油涨价前夜北京各大加油站绝对是人满为患。据悉新一轮成品油调价窗口将于今天24时开启，油价2连涨，加满1箱油将多花10元，今晚值得去排队加油吗？



油价2连涨：加满1箱油将多花10元

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于12月3日24时开启。本轮成品油调价周期内（11月19日—12月2日）国际油价大幅上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨9.61%。受此影响，国内汽油、柴油零售价格随之上调。

那么油价2连涨，加满1箱油将多花10元又是如何计算出来的呢？央视财经记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上涨250元，柴油每吨上涨240元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花10元。



油价2连涨：加满1箱油将多花10元

如果您的油箱更大或者使用95号汽油，那么最终的花费也将比10元多，但也多不了多少。至于具体涨幅来看，全国平均大致就是92号汽油每升上涨0.2元、95号汽油每升上涨0.21元、0号柴油每升上涨0.21元的水平，每升上涨两毛多，您根据油箱容量就能大致算出。

今晚值得去排队加油吗？显然是没有必要的，长时间等待不仅本身就浪费了事件消耗了一定的汽油，而且长时间怠速也容易让车产生积碳并且污染环境，实在是得不偿失。而且一般家庭最多也就是加一箱油，充其量也就五六十升的样子，差十几二十块钱的在家歇会不好么。



油价2连涨：加满1箱油将多花10元

油价2连涨，加满1箱油将多花10元，今晚你会去凑热闹加油吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：油价2连涨：加满1箱油将多花10元 今晚值得去排队加油吗？http://news.zol.com.cn/757/7578798.html