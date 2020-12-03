《魔兽争霸3：重制版》登顶年度最烂游戏 期望太高还是真有那么烂？

没有最烂，只有更烂！国外游戏网站Game Rant评选出了2020年度十款最烂的游戏排行，排名第一的竟然是暴雪最经典游戏的复刻，《魔兽争霸3：重制版》。看到这个结果期初很惊讶，但细细品来却并不意外。毕竟有句老话说得好，希望越大失望越大！



2020年度十大最烂游戏公布

废话少说，直接上名单！Game Rant评选依据主要是发售前势头很足 、极大吊起了用户胃口，但实际游戏体验落差却很大，以下是名单（不分先后）：

1、魔兽争霸3：重制版

2、漫威复仇者联盟

3、神陨

4、熔炉

5、杀手13：重制版

6、NBA 2K21

7、麦登橄榄球21

8、崩解

9、玩命关头：十字路口

10、料理妈妈：烹饪之星

该媒体指出，《魔兽争霸3：重制版》之所以能够“拔得头筹”，是因为该游戏凭借前作的名气吸引了大量资深玩家关注。



《魔兽争霸3：重制版》

跳票到2020年发售之后，粉丝们真正得到的游戏内容只有少部分符合暴雪当初的承诺。玩家更多感受到的是，糟糕的设计以及技术问题，最终差评爆炸，并一度成为M站排名最低的游戏，直到几个月后被《麦登橄榄球21》打破。



《魔兽争霸3：重制版》

那么魔兽的老玩家们，你们有事如何看待《魔兽争霸3：重制版》的呢？真的有这么烂吗，还是期望太高了？

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