征战2021，小米手机出货量或将超越苹果

知情人士透露，小米作为正大幅增加明年的零部件订单数量，向华为苹果所在竞争激烈的消费市场发起挑战。据悉，小米一直在与供应商洽谈，预订高达 2.4 亿部手机的零部件。这一数量不仅超过小米今年的产量，而且也超过了苹果 iPhone 的平均年出货量。此举也意味着小米已设定了在明年超越华为和苹果的目标。

由于采购计划庞大，或与小米近日增发股票募集资金有关。小米周三在港交所完成该交易所有记录以来最大规模的增发配售，募集到30.6亿美元资金。

另外，小米部分供应商表示，小米预计2021年销售3亿部手机。华为手机在2019年出货量达到巅峰，约为2.406亿部。受到荣耀剥离以及芯片禁令影响，小米在2021年的主要竞争对手将是苹果公司，苹果iPhone的年均出货量在2亿部左右。

小米激进的采购计划和目标将给供应链带来巨大压力，作为主要供应商，高通和联发科均无法在整个科技供应链面临零部件短缺的时候为一家公司承诺如此大的订单。所有企业都在抢占华为的存量市场，小米怎能不想分一杯羹？

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