2021年元旦火车票今日开售 元旦寒假期间出去玩安全吗

距离2020年结束还有不到1个月的时间，也让人们开始特别期待无调休的元旦小长假。来自铁路部门的消息提醒，2021年元旦火车票今日开售。目前各地的媒体记者已经纷纷验证了这一点，如果您元旦或者寒假期间有出行需求的话，不妨提早够买火车票。



2021年元旦火车票今日开售

2021年元旦火车票今日开售是按照铁路部门车票30天预售期来计算，12月3日开始预售2021年1月1日元旦节火车票，市民可以通过12306网站或95105105预购元旦节车票，12月5日可以通过火车站售票大厅、代售点、自助售票机等方式预购1月1日元旦节火车票。

而2020年的元旦和以往的截然不同，因为今年不仅面临着疫情的考验，元旦期间有不少人有出行的需求。其次，今年元旦另外一个考验对于疫情的考验就是全国各大高校的寒假放假了。根据目前已经公布的很多高校放假信息来看，大约都在元旦封禁安排放假。





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为了避免“一窝蜂”的现象，现在要求高校坚持“错峰”安排寒假日期，安排学生分批次有序放假离校，妥善安排留校师生寒假生活，并及早谋划2021年春季学期开学工作，适时发布本地本校春季学期开学安排。2021年元旦火车票今日开售，但您还跌看清日期。

而针对民众比价关心的元旦和寒假期间出行是否安全的问题，华山医院感染科主任张文宏针对元旦寒假能否出行等一系列民众关心的问题做出了释疑。

首先是冬季来临，流感病毒和新冠病毒合并感染的问题。众所周知新冠病毒在寒冷的时候活性更加强，传染力也更强，病毒脱离人体后在物体表面存留的时间显著延长。低温，哪怕是4摄氏度都可以让病毒较长时间存活。但是光照下，气温升高，则灭活的时间显著缩短。



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张文宏释疑元旦寒假能否出行是强调，冬季来临，会出现流感和新冠合并感染的情况，这本来就是一个常见的现象。中国在国庆已经受过一次压力测试，冬季输入性的风险会更大一点，所以自我防护仍是最重要的。

针对民众最关心的元旦寒假能否出行的问题，张文宏再三强调：“戴口罩、勤洗手，保持距离，这三招，仍是最好的手段，也是控制疫情的三个关键！”

张文宏释疑元旦寒假能否出行时表示，国内除了几个中高风险区域外，哪都可以去。“新冠病毒的寿命很短，只要你的免疫力正常，两个礼拜病毒就死掉了，在光照下寿命更短。”张文宏释疑元旦寒假能否出行是补充道。



2021年元旦火车票今日开售 张文宏解释能否出行

所以2021年元旦火车票今日开售，只要不是高危地区，大家都可以合理安排出行计划了。此外提醒广大高校学生，也要按照自己学校的放假时间来进行购票。

此外，除了提醒您2021年元旦火车票今日开售之外，为了提升用户体验以及降低诈骗短信等带来的风险，近日铁路部门对12306APP消息通知方式进行了调整。

特别提醒您，自2021年元旦火车票今日开售开始，线上购票、改签、变更到站、退票的旅客，将不再收到短信通知，改为默认铁路12306App通知。同时，旅客也可以选择绑定微信或支付宝的方式接收通知，如有疑问，可拨打铁路12306电话咨询。

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