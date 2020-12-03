假币上印中国魔法银行 网友惊呼：手机支付不香么

你有多久没用现金了？说起来我现在每天出门居然连钱包都不带了。确实移动支付的兴起给我们带来了太多便利，而且基本已经让假币绝迹了。但事实上无绝对，最近不仅闹出来其假币闹剧，而且假币上印中国魔法银行，令人啼笑皆非之余，网友惊呼用手机支付不香么？



假币上印中国魔法银行

假币上印中国魔法银行事出蹊跷，张先生来北京出差，顺便还老友借款，他带了大量的现金入住宾馆，在还钱时，却发现自己带的现金里竟然出现了假币。据猜测这些假币上印中国魔法银行，可能是魔术使用的道具，因为怕太过逼真所以故意写成了“魔法银行”。

说到这里很多网友瞬间就懂了，就跟以前有很多冥币因为长得太像人民币，因此故意写成“地府银行”之类的，让人们一眼就能辨别这不是真正的人民币。估计假币上印中国魔法银行，也是这样的初衷，但却没有想到这样的道具居然被拿来骗人。



假币上印中国魔法银行

大兴公安分局天华路派出所的民警破获了这个案件，他们从犯罪嫌疑人王某的宿舍起获的。王某是一家星级酒店的服务员，身穿一身名牌，有着不错的收入，却用这些假币将宾馆客人的现金掉了包。假币上印中国魔法银行，这么假的假币居然现在才东窗事发。

事发当天，王先生就将现金放到酒店保险柜里，直到朋友取钱之前才从保险柜取出，之前并没有访客，就只有服务员王某进入房间。通过调查民警发现，王某早就惦记上了张先生，在张先生入住的当天他就曾进入过房间。



假币上印中国魔法银行

第二天他更是暗中观察，张先生前脚离开房间，他紧随其钻进房间内。可他没想到，刚刚掉包完50张假币，张先生返回将他堵在了屋里。目前，王某因涉嫌盗窃，被大兴警方刑事拘留。也正是因为这样，才让假币上印中国魔法银行的荒唐案件得以终结。

假币上印中国魔法银行，实在是一个令人感慨活久见的笑话。不过笑话归笑话，以后还是建议手机支付吧，毕竟这样就能离假币更远一些了，您说呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：假币上印中国魔法银行 网友惊呼：手机支付不香么http://news.zol.com.cn/757/7578095.html