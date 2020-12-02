广本皓影撞没了中保研？如今官方发声 原来另有原因

去年的12月份，一份令所有人跌破眼镜的碰撞测试结果让“中保研”和“帕萨特”成为车圈最劲爆的话题。而在随后的广汽本田皓影的碰撞测试却让风头正盛的中保研销声匿迹。当时中保研声称皓影测试成绩被盗，便销声匿迹。网友怀疑中保研和广汽之间的联系，并且普遍存在一种“广本皓影把中保研撞没了”的说法。



皓影碰撞测试

12月2日，中保研发布消息称，完成了2020年第二批第16-20款车型的碰撞测试，并公布了相应车型的成绩。从车辆的具体测评成绩来看，本田皓影的成绩和此前被盗的成绩数据一致，耐撞性与维修经济型为P（较差），其他方面表现尚可。



皓影碰撞测试

同时，对于“皓影事件”，为何发布声明皓影成绩被盗之后，中保研一直沉默至今？对此，中保研官方也做出了正面回应。皓影事件源起处于审核状态的临时链接被盗，其随后关闭了临时链接。而中保研在此后半年内未发声，官方解释为不愿因为此事浪费公共资源。

同时，中保研也表示，皓影事件暴露了其内部流程问题，当时应在事件发生后发布皓影的成绩（经核对，此次公布的皓影成绩与此前泄露的成绩数据一致），并直接回答被盗信息是真还是假，而不是仅声明信息被盗。据悉，未来中保研将优化内部流程规范。

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