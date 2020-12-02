官方回应雪乡15元烤肠是明码标价 山东为泰山顶矿泉水正名

雪乡15元烤肠事件一石激起千层浪，虽然目前官方回应雪乡15元烤肠系明码标价，嫌贵可以不吃。没想到如此回应更是激起了网友们的不满。《黑龙江日报》为雪乡“鸣冤”并拉泰山景区垫背的行为也引起了山东媒体的不满，我们泰山山顶矿泉水5元，你别拿我说事儿！



官方回应雪乡15元烤肠是明码标价

之所以官方回应雪乡15元烤肠是明码标价事件有车上了泰山矿泉水，其实根本上还是《黑龙江日报》为雪乡“鸣冤”的文章引起了众怒。文章称：雪乡烤肠15元一根是有着交通和资源供给方面的考虑，且都是明码标价，并未强制消费，你可以选择不买。



官方回应雪乡15元烤肠是明码标价

同时，该文章还将“泰山顶矿泉水”与“雪乡烤肠”进行比较，表示，旅游景区的餐饮食品，价格本就已经比其他地方要高，“你可以参考一下泰山山顶的矿泉水贵不贵？”没想到这句话激怒了山东当地的媒体，



官方回应雪乡15元烤肠是明码标价

12月1日，《山东商报》发文《正名！泰山山顶矿泉水5元一瓶》进行回应。根据山东当地记者走访台上景区发现，泰山中天门农夫山泉、冰露等品牌价格在3到5元不等，南天门（泰山山顶）农夫山泉、冰露等品牌矿泉水在5到8元不等，基本属于合理的定价。与官方回应雪乡15元烤肠是明码标价的态度相比，获得了网友的点赞支持。

而要说到交通和运输的成本问题，众所周知泰山山顶的物资基本都是靠人力肩挑担扛的搬运上山的。泰山的挑山工每天凌晨5点钟挑上百斤货物上山，平均一天4趟，从中天门到南天门3公里的距离约有5000个台阶，挑山工至少每天走上一万级台阶，这其中还包括十八盘那一段70多度的陡坡。如此来看官方回应雪乡15元烤肠是明码标价，实在是难以接受。

官方回应雪乡15元烤肠是明码标价，作为危机公关确实太成功，不仅激起了网友更多的方案，甚至还引发了别的媒体的抨击，实在是可以作为负面教材的典范了。

雪乡事件回顾：

作为一个网红旅游地，雪乡一直不缺乏关注，但其引起关注的原因，却总是有些尴尬。2017年12月29日，游客发表《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心！别再去雪乡了！》，投诉雪乡客栈老板“坐地起价”。一时间，雪乡“宰客”走进大众视野。

2018年1月初，人民日报、新华社、光明网、凤凰网等各大网络媒体纷纷转载或评论，东北雪乡颜面扫地。2018年1月16日前后，媒体再度曝光导游在旅游大巴上强售套票，并声称“九个月磨刀，三个月宰羊”。该行径，引发众怒。

随后又爆出“导游殴打乘客”事件，据网上录音音频显示，导游在要求游客交费未果后，先后殴打了至少两名游客，有目击者称其中一名男游客被打得“满脸是血”。从此之后“宰客”也成为了雪乡的标签。

尽管随后雪乡就进行了整改，但据央视的跟踪报道，在这里住宿价格堪比五星级酒店，但住宿条件却很一般，普通炕位甚至都没有独立卫生间。有网友计算，如果将雪乡的35个雪上项目都玩一遍，价格在每人5350元，再加上吃住行，一家三口要准备2万块钱，这个价格远超日本滑雪游的价格。

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