中保研公布2020款帕萨特碰撞成绩：全部优秀（G） 网友炸锅

去年的12月份，一份令所有人跌破眼镜的碰撞测试结果让“中保研”和“帕萨特”成为车圈最劲爆的话题，A柱弯曲方向盘跑偏撑爆了人们全年的话题，直至今日仍难以平复。而就在一年后的今天，中保研毫无正在再度发布2020款帕萨特碰撞成绩，结果再次炒出意外！



中保研公布2020款帕萨特碰撞成绩

12月2日消息，有媒体从中保研C-IASI官网关注到，其完成了2020年第二批第16-20款车型的碰撞测试，这其中计包括备受争议的上汽大众帕萨特。新碰撞成绩显示，除耐撞性与维修经济性之外，其余均为优秀（G），其中在正面25%偏置碰撞中，所有项目成绩均为G。

如此翻天覆地的变化让很多网友表示难以置信，其实在上次帕萨特事件之后，人们对突然冒出来的中保研也存在一丝怀疑，直至后续广汽本田皓影碰撞测试结果曝出之后的一些事情，也让人们对于中保研对了很多的争议和猜测，甚至有人说皓影把中保研撞没了。



谁也不曾想到，沉寂了6个月之久的中保研，破天荒地公布了2020款帕萨特碰撞成绩。而且除耐撞性与维修经济性之外，测试成绩是清一色的优秀（G），前后如此之大的差异变化再次让很多吃瓜群众再也坐不住了，纷纷在网络上表示出自己的疑问和看法。



此前两次中保研碰撞测试成绩

去年12月，中保研25%偏置碰撞测试折戟，让帕萨特一度被推上风口浪尖。今年8月，中保研收到上汽大众的自愿重新测试申请需求。从两次公布的结果来看，帕萨特的成绩与此前碰撞结果截然不同。

由于存在新上市车型且公告批次不同（注：2020年4月上市了2020款帕萨特），符合测试标准，中保研随后从随机的4S店选取采购了2020款帕萨特新上市车辆进行重新测试，车辆采购是中保研自主采购，和上汽大众无关。



帕萨特销量从谷底爬起来

假如中保研还是当初的那个中保研，且2020款帕萨特碰撞成绩确实真实提升很大，但其实为时未晚。据悉，2020款帕萨特如今销量依然稳定在单月过万的成绩，10月份销量达到1.2万辆，在同级别的合资中级车中依然属于领先水平，不得不说帕萨特的牌子就是硬。

尽管帕萨特如今的销量再度攀升至每月万辆以上，但其实去年碰撞测试的阴影还很难完全摆脱，跟最辉煌时刻的销量还是有不小的差距。

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