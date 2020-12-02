荣耀江湖野望：分手快乐，加速线下繁荣

远离了缠绕华为的庙堂之忧，荣耀加速线下繁荣

与华为分手后的荣耀开始线下扩张，据业内知名媒体人爆料，荣耀线下门店在成都、兰州、武汉、厦门等众多城市遍地开花。荣耀开始将重心向线下迁移。







布局线下早有预谋

11月中旬，深圳市智慧城市科技发展集团和30多家荣耀代理商、经销商共同投资设立的公司深圳市智信新信息技术有限公司，与华为投资控股有限公司签署收购协议，全面收购荣耀品牌相关业务资产。这场“预谋已久”的收购由渠道商联手发起其实是有迹可循的，产业链的自救是针对美国半导体技术制裁的有效手段，华为方面表现的决绝也为荣耀之后的发展铺平了道路。

无独有偶的是，高通高管在近日举行的高通骁龙技术峰会上透露，高通方面仍愿意为华为供应5G芯片，高通高管还透露高通目前已经开始与荣耀开展对话。尽管华为断供一事仍有余波，但是高通等芯片巨头仍然对中国市场充满期待。

任重道远的线下厮杀

荣耀在华为内部是阻止小米、OV蚕食市场的中坚力量，独立之后的荣耀在线下主动出击，主要因为其产品研发和线下渠道完全脱离华为体系，布局线下意在乘上5G风潮，快速占领市场。可以预见的是之后的一年将是荣耀在线下与小米、OV兵戎相见的一年。

荣耀在疫情和禁令的双重打击之下布局海外市场的机会并不大，因此利用积累的渠道优势和技术实力在国内市场尚有一搏。无论华为与荣耀是否藕断丝连，荣耀彻底从华为体系中剥离出来已经是大势所趋，所以华为的余热给了荣耀足够的光环，江湖中贴身肉搏还需荣耀自己努力奋进。

调研机构Canalys的中国手机市场2020年第三季度数据显示，华为和荣耀以41.4%的市场份额排第一，其次是vivo 18.4%、OPPO 16.8%、小米12.6%。其中，荣耀在占据华为手机出货量26%的份额。四季度即将步入尾声，过去的一年手机市场充满变数，荣耀的江湖路刚刚开始。

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