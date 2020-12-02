官方回应雪乡15元烤肠：明码标价 网友不解何来如此强势

多年以前，雪乡曾经一度是网红级别的旅游胜地，但是随着游客越来越多，当地经营者频频爆出宰客黑历史，这也让雪乡的名声一臭千里。也正式因为宰客的黑历史，让曾经热热闹闹的雪乡一度变得空无一人。如今官方回应雪乡15元烤肠:明码标价，再度引发热议。



官方回应雪乡15元烤肠:明码标价

雪乡确实很美，但宰客的现象确实也很严重，这是一位曾经去过几次雪乡的朋友进行的总结。要知道好事不出门，坏事传千里，一个旅游景区想要积攒一个良好的口碑而且常年游客不断是多么的不容易。如今又是到了一年多的冬季，人们又把雪乡推上了舆论的风口浪尖。

在黑龙江牡丹江市，有网友爆料雪乡食品价格过高，烤肠15元一根。爆料视频显示，当地烤肠卖15元一根、玉米8元一根、茶叶蛋4元一个。随即雪乡工作人员表示已收到相关投诉，正在调查处理，商品价格系自主定价，如果触犯法律法规，将依法依规处理涉事商家。



官方回应雪乡15元烤肠:明码标价

而在官方回应雪乡15元烤肠:明码标价的消息发出之前，黑龙江日报昨天发文《叹一声雪乡“窦娥冤”》为雪乡“喊冤”，称几年前在雪乡的宰客情况已经整改，但这段“黑历史”仍被抓着不放。但是这篇文章并没有获得网友的理解和认可。

官方回应雪乡15元烤肠：明码标价，具体解释了定价的原因。15元的烤肠虽然与常规情况来看是贵了，但在当地情况来看，无论从交通还是资源供给上，它都具有稀缺性；况且商家还明码标价了，给了游人更多选择的自主性，可以吃也可以不吃。



官方回应雪乡15元烤肠:明码标价

虽然官方回应雪乡15元烤肠：明码标价的话是这么个道理，但是看完了却感觉有点不太舒服。试问哪个景点不存在稀缺性，尤其是那句“明码标价”就是可以标高价的理由吗？接下来就令人不悦了，其实翻译成白话基本就是：嫌贵你别吃啊！

针对官方回应雪乡15元烤肠:明码标价的说法，云南丽江网友告诉记者，自己一直想去北方体验“冰雪生活”，雪乡是其计划之一，“网上曝出来的价格，还算可以接受”，但“这篇文章给人的感觉很强势，仿佛在说‘雪乡很好，不接受反驳，你们爱来不来’。”



官方回应雪乡15元烤肠:明码标价

还有网友认为，黑龙江日报作为主流媒体，在促进本地旅游业发展的时候，选择为雪乡发声无可厚非，“文章想要表达的意思其实都懂，只是态度稍微有些欠妥。媒体和网友都在行使自己的监督权，谁也不能单方面阻止另一方去批评、指正。”

官方回应雪乡15元烤肠：明码标价，您又有如何看法呢？

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