老师强迫学生摔手机最近进展 官方通报：属实，处分！

昨天，一则老师强迫学生摔手机的视频在网络上引起了网友们的热议，有人支持也有人反对，引发了网友之间激烈的讨论。目前官方通报老师强迫学生摔手机，表示视频中的内容确实属实，老师教育的方式存在不当，目前该教师进行停课调查，对学生及家长进行安抚。



官方通报老师强迫学生摔手机

而随着官方通报老师强迫学生摔手机，也让这件事情画上了一个圆满的句号。不过还有很多网友还不清楚发生了什么，我们不妨回顾一下事件的来龙去脉。官方通报老师强迫学生摔手机事件源自12月1日，云南红河，鸣鹫镇中学3名学生带手机进校被老师强逼摔毁。



官方通报老师强迫学生摔手机

当晚，蒙自市教育体育局发布通报，网传视频属实，涉事教师对学生进行教育时，因方法不当引发社会关注。该教师进行停课调查，对学生及家长进行安抚。虽然学校明确规定学校不允许带手机进入，但是老师如此做饭存在故意损坏他人财产的意味，也不值得鼓励。



官方通报老师强迫学生摔手机



官方通报老师强迫学生摔手机

官方通报老师强迫学生摔手机事件其实引发了一些争议，当然争议的焦点并非是否允许带手机进学校，而是老师的行为是否欠妥。有人说学生就是屡教不改，如果不严厉惩罚有怎么去管理别的学生。看这几个学生的动作，应该也是那种不太听话的学生。

当然，更多的人是不支持老师的行为的，觉得可以没收交给学校或者家长但不应该损毁。那么对于官方通报老师强迫学生摔手机的事件，您又如何看待呢？

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