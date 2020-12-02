拼多多首发同步预售有道词典笔3 近十万网友围观直播抢先预约新品

“这是市面上唯一能实现可视化互动的词典笔，有道词典笔3有望再次成为一款现象级的学习硬件。”

12月1日，网易有道在北京召开发布会，推出了智能学习硬件新品——有道词典笔3，该产品主打超快点查和互动点读学习功能。目前这款“学习神器”在拼多多平台上进行联合首销。据发布会现场公布的价格显示，有道词典笔3售价为1199元，拼多多预约到手价1099元，已开始接受预约。

作为中国领先的智能学习公司，网易有道打造了一系列深受用户喜欢的大众学习工具产品，有道词典笔就是其中的明星产品。在拼多多平台“翻译笔”、“电子辞典”畅销榜上，有道词典笔“加强版”、“专业版”等多款产品榜上有名。

网易有道最新财报显示，智能学习硬件是网易有道除在线课程以外的重要营收来源。三季度，智能学习硬件贡献收入为人民币1.63亿元，同比增长了289.3%。有道词典笔和有道词典紧密捆绑，实现了硬件和软件一体化，加之网易CEO丁磊曾多次亲自为其直播带货，助力有道词典笔成为行业内的全明星产品。

▲有道词典笔3在拼多多首发同步预售，多项创新功能齐发备受用户期待

创新教育硬件匹配当今学子需求

今年的疫情带火了线上教育服务，也促进了诸如词典笔、学习平板、错题打印机等教育类硬件产品的销售额增长。除了像网易这样在教育行业布局已久的企业，还有大量来自外域的新面孔先后加入，让教育市场的跑道上显得更加拥挤。

面对日渐激烈的竞争，有道凭借自己建立起的“内容+软件+硬件”生态，继续领跑市场。有道CEO周枫曾经对媒体表示，网易本身是一家消费型的公司，一直以来都注重体验，注重怎么把技术、内容和整个供应链相结合，这跟做教育的底层逻辑是相通的。可见，教育市场的参与者网易有道，通过全生态串联已建立起竞争的底层优势。

科技创新层面，有道词典笔3搭载了自主研发的全球首创超感光学系统，兼容了OCR（光学字符识别）与OID（光学辨识码）两大AI技术的自动判断与识别，可同时识别红外光与可见光，实现了一次从0到1的技术创新。

▲有道词典笔3主打大屏、超快点查与互动点读学习功能

另一方面，互动点读功能背后有强大的内容支撑。网易有道高级副总裁、产品负责人吴迎晖在发布会现场介绍，网易有道与众多行业头部的出版机构包括学乐、童趣、小象汉字系列图书达成合作，带来了广受欢迎的《迪士尼英语分级读物》、《大红狗》、《神奇校车》、《大卫·香农》等经典绘本系列，以及中国中小学生人教版系列教材配套。

这次发布的有道词典笔3新品，以“从小用到大”的理念从K12阶段的启蒙、基础教育，到满足大学研究生出国留学的英语学习需求，真正实现了全年龄段均可使用，进一步加强有道在智能学习设备中的领先地位。

作为中国年轻一代喜爱的消费平台，拼多多上的“后浪”与有道词典笔3的用户非常吻合。北京师范大学喻国明教授课题组于不久前发布了《2020新青年新国货消费趋势报告》，报告显示，目前三大电商平台中拼多多的年轻人占比最高，其中95后用户比例达到了32%，比阿里（淘宝+天猫）高出了3个点。

近十万拼多多用户观看发布直播，抢先预约新品

本次拼多多首发同步预售有道词典笔3，在拼多多APP百亿补贴频道中也给予了流量支持。数据显示，截至发布会直播结束，拼多多百亿补贴联合有道新品发布会的直播间共吸引近十万网友驻足观看，在有道线上经销商管理经理李鸿的带动下，大量拼多多用户咨询和预约新品。

▲ 拼多多百亿补贴联合有道新品发布会直播间吸引近十万网友了解和预购新品

“3代产品相比前代查词速度更快、大屏可互动点读，是可以从小用到大的高效语言学习工具。选择在拼多多平台上首发同步预售，希望将我们最新的产品推介给拼多多平台7亿买家”，网易有道相关负责人表示。

在网易有道举办的经销商大会上，拼多多获得了最佳合作伙伴奖。在百亿补贴、直播带货等活动的助力下，打造出多款有道词典笔爆款产品，在商品评价区获得了大量消费者的“有图好评”。





▲有道词典笔3发布会现场，在后续举办的网易有道经销商大会上，拼多多凭实力获得最佳合作伙伴奖

拼多多相关负责人表示：“教育行业市场体量庞大且高度分散，在市场容量、资源配置、服务深度上有很大的发展空间，拼多多平台上有丰富的教育类数码、图书、家居等产品供学生和家长们选择。今年疫情推动了线上教育、智能教育的快速发展，未来拼多多将与合作伙伴一起，持续为莘莘学子提供优质的产品，作为新电商的拼多多也将不断迭代自己的能力，与他们一起成长。”

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