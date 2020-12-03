热卖与否 苹果的护城河依然是iPhone

苹果离不开iPhone，也离不开中国。早在iPhone12发布之前，苹果的2020第四季度财报已现端倪，2020年10月30日苹果财报显示，第四季度营收超过647亿美元，远超华尔街预期，Mac、iPad、可穿戴设备和智能家居及配件、服务营业额均大幅增长。但是为何财报发布后苹果股价一泻千里？原因很简单，iPhone销售数据惨淡，大中华区市场尤其如此。

苹果财报透露出的负面消息或许归因于大环境，疫情增加了产业链供应和市场营销不确定性。近期全球手机市场的新品发布频繁。因此iPhone 12的发布和销售情况决定了苹果是否能够翻盘。苹果期待的东风显然没有到来，iPhone 12和iPhone 12 Pro出现了延期交付情况。销售数据低于往年同期已成定局。





按照往年苹果在9月份发布新机的节奏，苹果推迟发布带来的问题在于，错过双十一黄金期是必然结果。很多消费者会有这样一个疑问，为什么今年双十一红利和百亿补贴名单里没有心心念念的iPhone12。以拼多多为代表的电商平台已经把补贴常态化，苹果采取的针对策略是严格限制经销商的降价策略。经销商转手线上销售的所带来的大幅补贴已经注定成为历史。显然库克不希望失去iPhone价格的把控权，库克不关心下沉市场，因为苹果从来都不强调自己是一家互联网企业，也从未对标过小米。

苹果官网数据显示，iPhone 12和mini已经现货供应，但是iPhone 12 Pro系列持续缺货。也因此带来iPhone 12/12 mini的全面降价。尽管每年都会有分析人士爆料苹果进一步压缩iPhone成本，但是iPhone旗舰机型供不应求确实无法变更的一个长期事实。

iPhone12系列自从推出，外界对齐褒贬不一，其中很大一部分原因在于5G商用一周年，国内5G基建方兴未艾，苹果在此时机推出5G旗舰机型可谓瞄准了中国5G用户，其主要竞争对手恰在此时受到美国制裁，剥离荣耀已经透露出华为的业务走向，大中华区高端手机市场或许会成为时下苹果最好的割韭菜圣地。

5G换机潮加速到来让苹果取得了营销主动权，作为被消费者定位高端的苹果是不会纡尊降贵去迎合低端市场的，iPhone从来都是不是为电商平台拉新引流的商品，而是高端用户追求科技感的基础商品，iPhone不是苹果的半条命，但是iPhone销售数据却是苹果的晴雨表。当你选择5G手机的时候，iPhone12一定还是首选。

所以，库克想的是，让iPhone12再飞一会。毕竟双十二马上又来了。

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