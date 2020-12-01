东方不亮西方亮 华为又一业务暴增60% 份额碾压苹果

诚然，因为美国的封禁打压，确实令华为的手机业务遭受了严重的打击。正所谓东方不亮西方亮，根据国际著名数据调研机构IDC最新的数据显示，华为智能穿戴业务却在2020第三季度表现出迅猛的爆发趋势，实现了同比60%的巨幅增长，对苹果绝对是碾压级的压制。



中国市场三季度智能穿戴市场数据

今日，IDC公布了2020年第三季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告。数据显示，第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3,293万台，同比增长15.3%。其中华为以941.4万台出货量稳居第一，市场份额28.6%，出货量同比增长60.5%。

具体来看，华为旗下智能手表中的GT系列一直是智能穿戴市场的王牌产品，为华为贡献了不菲的销量。其次，华为本季度推出TalkBand 6，推动其手环产品线再创新高。尤其是在人们更加关注运动和健康的大趋势下，稚嫩穿戴业务在近些年获得良好的发展势头。



华为GT系列智能手表

当然，苹果在智能穿戴市场也是一个狠角色，苹果以586.8万台的出货量位列第三，同比销量同样获得了60%以上的大幅增长。只可惜苹果目前的市场份额人仅有17.8%，跟华为28.6%接近独占三分天下的占有率相比，仍是被碾压的级别。

在今年的9月，苹果全新发布Apple Watch 6和SE系列进一步拉动其手表部分创下出货量新高，而AirPods系列逐渐向高端型号迁移的同时，依然呈现稳步增长态势。苹果份额相对较少的主要原因还是单价较高，如果设定一个价格范围，可能苹果的优势更加明显。

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