腾讯马化腾2020年度总结：坚守正直的信仰 让连接创造价值

腾讯董事局主席兼CEOI马化腾在腾讯出品的年度特刊《三观》中撰写了前言，谈到了马化腾在2020年的个人思考。腾讯《三观》以一年为单位，记录腾讯的成长和主要变化，以下是马化腾的2020年度总结全文：

不管时代怎么改变，在商业世界里有一些基础的原则是不会变的。比如说为用户创造价值，去一线发现问题。

腾讯已经走过了22年的历程，我们积累了自己的企业文化。我也常常思考什么是腾讯人最基础的东西？不管是对人，还是公司，重大挑战时刻的选择，往往最能凸显你真正的价值观和最朴素的信仰。

2020年无疑是充满挑战的一年。在这一年，我们为新冠疫情和国际局势的变化担忧，也为公司上下在面对挑战时展现出的团结协作、坚韧担当感到欣慰。

从年初武汉疫情爆发，随后在全球蔓延，中美关系不断恶化，8月微信在美国被卷入争端，各种不确定性前所未有地加大。

行业格局也发生了很大变化，新的独角兽，从几十亿、几百亿到几千亿美元的公司迅速成长起来。

在互联网这个快速迭代的行业，企业的发展只有进行时，没有完成时。作为一家22岁的公司，我们如何继续成长，回顾过去这特殊的一年，我有一些感悟。

往内看，真正有价值的需求都是简单朴素的

今年冲到亿级用户的腾讯会议，是从开会投屏这个最简单的内部需求入手的，经过两三年时间打磨成型。

小龙他们当时做QQ邮箱时，包括我在内，团队都把QQ邮箱变成了自己的工作邮箱。用户需求复杂多变，有时用户自己很难清楚地表达到底需要什么。

所以往内看，把自己当成用户是一个很好的方法。真正重要的需求是有共性的。

我们最早做即时通信，判断一个功能好还是不好，用户喜不喜欢，都会问自己：这个是不是实用，是不是好用，是不是容易用？我们以一种用户的心态去本能地捕捉用户价值，不是理性，而是本能。就是这样一个简单的做法，朴素、直接、有效。

去一线，找战场、找方法

腾讯广告数据管理平台（DMP）今年经历了大规模重组，数据团队走到一线，和投手（在客户企业负责操作平台广告投放的人——编者注）直接沟通后才理解了客户的痛点，并以此为起点，开始了后台系统的改造。

过去工程师很少走到前台来与客户接触，但在数字化过程中，从消费互联网到产业互联网，各行各业都在发生深刻的变化，甚至工作的流程、生意的逻辑、行业生态都在剧变。广告、内容领域已全面转向数据驱动，金融、零售、教育、医疗的变革也已开始。

技术正在全链条地重塑产业生态的每一个环节，从生产制造到物流营销。对于新的技术趋势的理解需要跨部门、跨公司、跨领域的协作，环环相扣，步步衔接。这是一个共同进化的过程，如同生物进化一样，每一个个体的选择将影响到最终演化的路径。反应的速度也是影响的关键因素。在这样的变革面前，无论To B还是To C，每个人都要打破传统的界限，尽可能去一线寻找解决问题的方法与思路，才能重新定位，更快到达下一个路标。

往前看，抓住机会

今年是公司成立22周年，也是深圳经济特区建立40周年。站在这个节点，能够更真切地感受到我们与这座城市、与国家命运的同频共振。

公司在成长过程中，经历过几次大的跨越。22年前，公司在赛格园区办公室起步时，一无所有，最艰难的时候连服务器都买不起。

但我们一直有一种敢拼敢闯不服输的精神，一路从即时通信拓展到内容服务更多领域，从PC时代走到移动互联网时代，这两年又深耕产业互联网，不断打开了新的空间和战场。

在企业的成长中有一些关键机会，跨过去能飞得更远，跨不过去会掉队，甚至倒下。

现在，一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。

从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好，计算能力快速提升，推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化。

这是一个从量变到质变的过程，它意味着线上线下的一体化，实体和电子方式的融合。虚拟世界和真实世界的大门已经打开，无论是从虚到实，还是由实入虚，都在致力于帮助用户实现更真实的体验。

从消费互联网到产业互联网，应用场景也已打开。通信、社交在视频化，视频会议、直播崛起，游戏也在云化。

随着VR等新技术、新的硬件和软件在各种不同场景的推动，我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。

以正为本，迎难而上

长期来看，如何应对内外各种挑战，把握关键机会？外部环境很难左右，关键还在于发展自己的能力。

在《基业长青》中，柯林斯推崇那些更注重自我改进，而不是把对手当作最终目标的公司。对我们也是如此，在这个黑天鹅满天飞的时代，我们更需要目光向内。

从这本年刊里，我们可以看到公司不同团队的努力方向，都聚焦在打造科技与文化的基础实力上，在不同领域践行公司“正直、进取、协作、创造”的价值观。

企业就像一个火车头，在路上需要有人不断贡献，才能推动火车不断前进。

在我们的价值观里，正直是最基本的。正直是一种信仰，正直也是规则和底线。

我们坚持正直，是因为相信这样做是好的、对的，不是为了“成功”。

当然，不能剥夺我们坚持正直纯粹也能成功的机会，尽管可能会更难一些。对正直的坚持，吸引了一批秉持同样价值观的同路人，也帮助我们自省、反思与向善，这是腾讯一路走来的基石。

虽然外部困难和变化在常态化，我们要以正为本，迎难而上。在疫情中，我们全体总动员，在科技向善的使命感召下，跨越障碍，同心战疫，与很多国内外合作伙伴、机构结下生死之交，也让我们更加坚定了我们的选择。

六年前，我们提出，腾讯要做连接器，不仅要把人连接起来，也要把服务与设备连接起来。

疫情期间的特殊经历让我们更进一步认识到连接的价值，一切的技术最终都要服务于人。继续深化人与人的连接，服务与服务的连接，让连接创造价值，这是我们不断进化的方向。

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