年轻人不讲礼德，拿完奖品还想再拿

啊，村民们好啊，

我是中关村在线小小编村村，

刚才有个村民问村村发生什莫事了，





给我发了一张截图，我一看！

噢～原来是有个年轻人

在读我们村的文章

年轻人英姿飒爽、玉树临风

很有精神！





塔说，

在我们文章中发现了两个错别字

赶紧来提醒我

我一听，啪一下就站起来了

很快啊！

直接跟他要了收货地址

然后打包、发货

很快啊！





奖品就送到了他的眼前

传统功夫讲究点到为止

他却又突然给我找了好几篇文章

有错别字、有逻辑问题、有常识错误





我大意了啊，没有闪

又重新打包发货寄了奖品给他

这位年轻人看来是有备而来

来，查！

来，突袭！

我这21岁的小同志。

这好吗？这很好！





我说年轻人

虽然你不讲礼德

但是讲道理你是对的

我也劝全体村民耗子尾汁，好好查找





积极动用你们聪明的小脑袋

内容就要准确无误

不怕纠错，但说无妨

毕竟，村村这里奖品还多着呢







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PS：本文中有3处错别字，率先使用图文纠错功能答对的前10名将会获得村村送出的精美礼品，你能发现吗？

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