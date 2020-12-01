B站发布2020年度最热弹幕 “爷青回”是什么梗？

哔哩哔哩，也就是大家俗称的“B站”深受年轻人喜爱，其弹幕文化也被年轻人追捧。今日，B站发布了2020年度弹幕数据，其中“爷青回”、“武汉加油”、“有内味了”、“双厨狂喜”、“禁止套娃”入选年度弹幕前五， " 爷青回”发布次数高达5420359次。



B站发布2020年度最热弹幕

“爷青回”是最近才刚开始广泛流行的网络用于，之所以能够在B站博的年度榜首，这是因为其实很多热门的网络用户都是以B站作为发祥地的，“爷青回”一次也不例外。该次用来表达人在变化后的环境中，面对曾经熟悉的人和事物时，油然而生的一种喜悦之情。

“爷青回”常见于青春时代经历过的人、影视剧、游戏、动画等事物，以一种崭新的形式在当下再现和回归的场景中。在 “爷青回”的感叹中，既有年轻人对于被迫成长的时代情绪的回应，也包含着大众对于重获幸福的渴望。



“爷青回”是什么梗？

据统计，《我的世界 搞笑三人过山车》是“爷青回”弹幕最多的视频。通过重回往日时光的方式，“爷青回”让人们再次体验生活中曾有过的那些快乐的、高光的瞬间，从而唤起美妙、感动等情绪，让观看者得以在当时当下重获对生活的热爱，对未来的勇气。

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