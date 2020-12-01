五菱宏光MINI月销突破三万辆 为人民造车的理念胜利

后疫情时代的到来催生了新能源汽车崛起，也让在疫情期间打出“人民需要什么，五菱就造什么”而圈粉的五菱再度成为神车的标杆。12月1日，五菱官方宣布宏光MINI EV销量11月持续爆发再攀新高，累计高达33,094辆，突破月销三万辆的神话，无愧为五菱电动神车。



五菱宏光MINI EV单月销量突破三万辆

一款新能源汽车月销超过三万辆，这在如今的汽车市场是什么概念？即使是当今最热门的车型，哪怕是传统的燃油车，三万辆都绝对是一个顶天的数字了。而在新能源领域，此前特斯拉Model 3月销过万就已经赢得一片喝彩，更不要提如今五菱三万辆的销量了。

根据官方数据来看，五菱宏光MINI EV其中个人用户销售占比96%以上，这意味着平均每天就有逾1100位用户购买。还真的是应了那句话，“人民需要什么，五菱就造什么”。把五菱宏光MINI EV奉为中国百姓的电动神车，我想这样的说法丝毫并不夸张。



人民需要什么 五菱就造什么

五菱宏光MINI EV单月销量突破三万辆，再创中国新能源汽车销量记录，截至目前成为今年国内新能源市场中唯一单月销量破三万的车型。而五菱宏光MINI EV所新城的现象级的火熬，也催生了一条庞大的周边配套汽车用品的产业链，这些产品在电商平台卖疯了。

而促成五菱宏光MINI EV热销的原因无外乎有三点：首先是便宜，轻松款、自在款、悦享款，官方指导2.88万元、3.28万元、3.88万元；其次是够用，作为买菜接孩子车，其续航里程120km、120km、170km基本了，该有就是它的外观足够新潮可爱。



为人民造车的理念胜利

因为五菱宏光MINI EV的外形小巧可爱，因此催生了一波改装热潮，各种充满创意和贴纸贴膜都是玩够上热销的产品。仅仅是一款热门电动汽车的火爆就足以催生如此之多的行业红利，其实新能源汽车行业的红利才刚刚开始，后续持续爆发的势头会更为猛烈。

从“人人唾弃”到如今“人民的代步车”，新能源汽车行业确实迎来了本质上的质变，让我们期待更多的像五菱宏光MINI EV符合人民真正需求的电动车出现。

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