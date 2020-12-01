直降800元iPhone12全系上线百亿补贴击穿全网最低价

12月1日，拼多多百亿补贴专区中的iPhone12Pro正式开售，iPhone12系列四款机型全部登录百亿补贴苹果专场页面。根据页面显示，iPhone12Pro劵后价8099元起，用户可以在商品页面中领取300元无门槛商品劵购买产品，比市场价格优惠400元，再次带来了全网最低价。

自苹果秋季新品发售以来，iPhone12一直是百亿补贴活动中的抢手产品。之前陆续上线的iPhone12劵后价5499元起，iPhone12mini劵后价4699元起，iPhone12Pro Max劵后价8899元起，加上本次劵后价8099元起的iPhone12Pro，全系最高直降800元。

广大消费者可以通过拼多多APP首页的“百亿补贴”频道进入苹果专场页面进行购买。



▲iPhone12全系登录百亿补贴苹果专场页面，带来全网最低价

今年10月以来苹果召开了史上最多的三场新品发布会，除了iPhone12系列四款智能手机外，还发布了iPad8、iPadAir4平板电脑，M1芯片的MacBookAir、MacBookPro笔记本电脑以及AppleWatch Series6/SE智能手表等众多新品。据媒体报道，这些新品已经陆续登录百亿补贴苹果专区，不断击穿全网最低价，将持续为平台7.313亿活跃用户创造更多实惠和乐趣的新消费理念贯穿到底。

▲除了iPhone12全系外，2020款iPad、MacBook、Watch新品陆续登录百亿补贴苹果专场页面，为消费者带来优惠补贴价

为服务更多的消费者，拼多多不断加大以“百亿补贴”为代表的用户投资力度，使得消费者能够在拼多多平台放心购买到高性价比的国内外各大品牌商品。2020年第三季度财报显示，拼多多的销售与市场推广费用约100.72亿元，同比增长46%。这说明，拼多多继续加大了在用户端的投入力度，比如“百亿补贴”的长期在线。

年末，拼多多继续贯彻为消费者打造极致性价比、更佳购物体验的理念，在12月购物节前夕带来多款热门数码产品的百亿补贴优惠。让更多的消费者享受到最新科技的同时，享受每天都是购物节的消费体验，随时都能以优惠的价格选购产品。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：直降800元iPhone12全系上线百亿补贴击穿全网最低价http://news.zol.com.cn/757/7576587.html