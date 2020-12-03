下一个风口，直播外卖！

因疫情而风生水起，令万千人趋之若鹜，但如今假货泛滥、数据造假、监管驱严，直播电商的风头眼看就要刮过去了，那么下一个风口又会是什么？



下一个风口是直播外卖

如果按照网络购物、网络外卖、直播购物……这样的迭代节奏来看，下一个风口或许就要轮到“直播外卖”了。当然，这个结论并非简单“排排坐吃果果”，而是通过直播的方式切实能够解决外卖行业的诸多痛点。不信，且听直播外卖必火的三大理由！

01 解决吃什么的老问题

吃什么，是永远没有标准答案的老问题。在手机前的你是否经常刷了半天都难以决定今天吃什么的问题。其实这个问题并非是您有选择困难症，而是当前的外卖平台对于菜品所能提供的信息十分有限，就像模板一样的图文菜单确实很难勾引你的馋虫。



直播外卖已有成功先例

如果有了直播外卖，情况就大不相同了。您不仅可以非常直观的看到真实的各种菜品，以及全部的制作过程，再加上美食主播声情并茂的表演，相信一定会看得你直咽口水。菜是死的人是活的，直播外卖无形中增加了人气，不再是冰冷的菜单。

中国人吃饭大多讲究一个热闹，那真是哪里人多就喜欢往哪里凑。可是疫情期间没有办法，只能通过外卖来解决，这无形中让整个餐饮行业尽失人气。以后有了直播外卖就不一样了，哪家馆子人（观众）多咱就去哪家，人气榜代替了推荐榜，这是差别。

02 解决信任危机新问题

外卖兴起带来很多便利，但也催生诸多问题。比如人们最担心的外卖卫生问题屡屡被曝光，还有各种劣质速食包充当小炒菜品问题，外卖配送过程中是否被偷吃或动手脚的问题，还有就是跟厨师沟通的问题，我不要香菜结果全是香菜，问题比比皆是。



直播让外卖黑作坊无处遁形

而诸多问题皆可以通过直播方式来解决，很多知名餐厅都采用了透明厨房的设计，旨在让顾客看到菜品的制作全过程，吃着放心安心。而直播外卖皆同一理，未来餐饮行业要敢于在监督下作业，敢于开通后厨的直播，这样才足够公开和透明且令人信服。

直播外卖的一大特性就是可以抛开地域限制进行实时沟通，你说你不要香菜，你说你要微辣，你给家里老人点餐不放心外卖小哥想嘱咐几句，都可以实时在线进行可视化沟通交流。而沟通就是解决矛盾的最好办法，自然也会让外卖行业变得更和谐阳光。

03 解决行业垄断大问题

大家还记得外卖行业当初是如何崛起的吗？今天给你免单，明天送你神券，在资本补贴大战的催化下大量品牌快速死亡，而当外卖行业仅剩1-2家的寡头垄断格局后，消费者的实惠不仅没有以前多了，菜品的质量也下降了，骑手们也都困在系统里了。



直播打破外卖行业寡头垄断格局

而这些问题根本皆是行业过于集中典型问题，想要打破僵局唯有黑马出奇制胜，而直播外卖就是可实现差异化竞争的有力武器。直播外卖这故事够性感，这模式有成功的先例，这前景是十几亿人吃饭的大赛道，只要有合理的运营规划不愁吸引资本关注。

而对于外卖小哥而言，将不再是一个纯出卖体力的角色，谁有才艺，谁嘴甜好使，没准就能催生出外卖界的“李佳琦”。未来直播外卖的出现也将提升行业的门槛，差平台、差馆子，差骑手也将因为趋势变化而被这个行业所淘汰，行业洗牌成必然。

吃饭是人的本性需求，而直播本质也是基于人与人沟通的本性设定，直播外卖符合最基本的人性需求，想不火都难啊！

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