美拟将2中企列入黑名单：中芯国际和中海油被指军工 中方回应

华为被美国封禁事件尚未平息，中芯国际和中海油被指军工再引事端。美拟将2家中企列入黑名单，中方回应中海油和中芯国际事件并非军工企业。特朗普政府准备将中芯国际和中海油列入“与军事活动有联系”的企业清单，此事件再次引发全球关注。



美拟将2中企列入黑名单 中方回应

美拟将2中企列入黑名单，中方回应：中方坚决反对将中方有关企业政治化的做法，希望美方为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境，而不是滥用国家安全名义对中国企业实施制裁或采取歧视性限制措施，为中美之间的正常交流合作设置障碍和壁垒。

美拟将2家中企列入黑名单并非首次，此前将把89家中国企业定义为有军事背景，禁止他们购买美国产品和科技。对此，中国外交部发言人赵立坚在11月23日的记者会上曾回应称，中方坚决反对美方无端打压中国企业，并多次就此表明严正立场。

美方所作所为严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将损害美国的国家利益和自身形象。赵立坚还表示，中国企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格遵守包括美国法律在内的各国法律法规。美方应停止泛化国家安全概念、打压外国企业的错误行为。



美拟将2中企列入黑名单 中方回应

受到“美拟将2家中企列入黑名单”事件影响，中国海洋石油11月30日公告，公司注意到路透社于2020年11月30日发布的新闻报导，关于美国有关政府机构可能会将公司控股股东中国海洋石油集团有限公司(「中国海油」)加入涉嫌与中国军方有联繫的企业黑名单。本公司已向中国海油查询，并瞭解到中国海油尚未收到美国有关政府机构的任何正式通知或决定。

午后石油股跌幅进一步扩大，截至发稿，中海油服(02883)跌11%，报6.15港元;中海油(00883)跌10.9%，报8.42港元‘中石油(00857)跌4.56%，报2.51港元;中石化(00386)跌3.98%，报3.62港元。

至于美拟将2家中企列入黑名单事件的另外一方，也就是一直处于分口浪尖的中芯国际其实早在9月5日就被特朗普政府列入贸易黑名单。中芯国际很快就作出了针对性的回应，中芯国际在回应中表示自身一切合法合规经营，与中国军方毫无关系。



美拟将2中企列入黑名单 中方回应

此外，在2016年及以前，中芯国际还是经美国商务部正式认可的最终民用厂商（Validated End－User），中芯国际愿以诚恳、开放、透明的态度，与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的歧见和误解。如今旧事从提，美拟将2家中企列入黑名单。

美拟将2家中企列入黑名单，中方回应中海油和中芯国际并非军工企业，希望未来该事件能够向好的一面发展。

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