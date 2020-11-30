全球芯片厂商排名：英特尔仍是老大 海思跌出前十

我们经常会看到很多数据调研机构发布的全球手机销量排行，今天为大家带来市场研究公司IC Insights日前发布简报，可以看到全球半导体厂商销量排名，换一个维度来了解当今全球的科技产业。根据榜单可以看到，英特尔仍是全球芯片霸主，华为海思目前跌出前十。



全球半导体厂商销量排名

市场研究公司IC Insights日前发布简报，预测2020年排名前15的半导体供应商排名，其中Intel、三星、台积电位居前三。2020年全球TOP15位半导体供应商，总部位于美国的有8家厂商，总部位于韩国、中国台湾和欧洲的各2家，日本有1家。

值得一提的是，因为华为海思预估将跌出前十名，那么也就意味着前十当中没有一家中国企业了。此前海思位居第10位，如今取而代之的是联发科。据悉联发科则凭借5G芯片大卖，营收同比大增35%，一路从第16位上扬到11位，接近占据海思曾经的位置。

尽管全球半导体芯片企业的排序发生了诸多变化，但是半导体产业也是为数不多没有受到疫情影响的行业，反而出现了逆势上升的趋势。IC Insights预计，2020年排名前15位的半导体公司的销售额将比2019年增长13％，略高于全球半导体行业6％的总预期增长的两倍。

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