    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 大公司 > 正文

    全球芯片厂商排名：英特尔仍是老大 海思跌出前十

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    我们经常会看到很多数据调研机构发布的全球手机销量排行，今天为大家带来市场研究公司IC Insights日前发布简报，可以看到全球半导体厂商销量排名，换一个维度来了解当今全球的科技产业。根据榜单可以看到，英特尔仍是全球芯片霸主，华为海思目前跌出前十。

    全球半导体厂商销量排名：英特尔仍是老大 华为海思跌出前十
    全球半导体厂商销量排名

    市场研究公司IC Insights日前发布简报，预测2020年排名前15的半导体供应商排名，其中Intel、三星、台积电位居前三。2020年全球TOP15位半导体供应商，总部位于美国的有8家厂商，总部位于韩国、中国台湾和欧洲的各2家，日本有1家。

    值得一提的是，因为华为海思预估将跌出前十名，那么也就意味着前十当中没有一家中国企业了。此前海思位居第10位，如今取而代之的是联发科。据悉联发科则凭借5G芯片大卖，营收同比大增35%，一路从第16位上扬到11位，接近占据海思曾经的位置。

    尽管全球半导体芯片企业的排序发生了诸多变化，但是半导体产业也是为数不多没有受到疫情影响的行业，反而出现了逆势上升的趋势。IC Insights预计，2020年排名前15位的半导体公司的销售额将比2019年增长13％，略高于全球半导体行业6％的总预期增长的两倍。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：全球芯片厂商排名：英特尔仍是老大 海思跌出前十http://news.zol.com.cn/757/7576258.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/757/7576258.html report 930 我们经常会看到很多数据调研机构发布的全球手机销量排行，今天为大家带来市场研究公司IC Insights日前发布简报，可以看到全球半导体厂商销量排名，换一个维度来了解当今全球的科技产业。根据榜单可以看到，英特尔仍是全球芯片霸主，华为海思目前跌出前十。全球半导体厂商...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错