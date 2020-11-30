小鹏汽车命名被指不够高级 同是创始人姓名为何中国用户不接受

提起小鹏汽车，相信很多关注新能源汽车的网友一定不会感到陌生，这是中国造车新势力当中不可忽略的一个品牌。先不谈小鹏汽车的设计和品质，仅仅是“小鹏”这个命名其实在网友之间就一直存在争议，有人说“小鹏汽车”的命名不够高级，也有人说很接地气。





小鹏汽车

其实同样以造车新势力来看，如果仅看命名的话，“小鹏”确实看上去不那么高级。比如特斯拉，尼古拉·特斯拉是伟大的科学家，尤其是发明了交流电系统，切合特斯拉电动车的初衷，不仅十分贴合而且也有足够的高度，而且几乎人尽皆知便于记忆。

而在国产造车新势力当中，蔚来，谐音就是未来，无论感觉和定位都十分高端大气上档次，而且具有比较科技感的寓意。还有就是理想汽车，取意创始人李想姓名的谐音，当然或许也是李想的一个宏大的理想，也感觉很有格调和高端。

而同样以创始人命名的汽车品牌还有很多，而且几乎各个都很郎朗上口奉为经典。比如亨利·福特创办的福特汽车、本田宗一郎创办的本田汽车、费迪南德·保时捷创办的保时捷，还有奔驰、迈巴赫等等几乎数不过来的经典品牌和传奇人物，几乎都是用创始人来进行命名。



小鹏汽车

唯独到了小鹏汽车这里，同样是以创始人何小鹏的名字来命名，却从感官上发生了巨大的落差。是中国消费者崇洋媚外吗？似乎也不是，还有蔚来和理想呢。是中国消费者双标吗？貌似也不是，毕竟何小鹏跟那些汽车领域中的传奇人物，还是有差距的吧。

尽管“小鹏汽车”的命名确实听上去更像是邻家小哥的感觉，但是关于这个名字其实并非像外秒上看上去这么简单，这其中还是有很多深刻的寓意的。有人解读为，这是最后押上个人声誉的名字，说经他已经准备All in大干一场，即便会面临争议！

近日，“为什么许多国外品牌以创始人名字命名我们觉得高大上，而中国品牌以创始人命名却难以接受？”的帖子在知乎上引发广泛讨论。对此，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏跟帖回应称：“感觉这个问题为小鹏汽车而设。”



小鹏汽车

小鹏汽车官微今日也作出回应称，无可否认，一个响亮的品牌会是一个加分项，但产品实力的高低，才是决定品牌高低的终极因素，而不单纯取决于一个符号或一个名字。只要我们坚持在产品的科技智能和制造的品质工艺上做到足够好，最终一定会让消费者认可。

对于小鹏汽车的命名，您又如何看待呢？

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