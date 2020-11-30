特斯拉自动驾驶绿灯不走 一顿检查发现是礼让行人

提到特斯拉，人们的话题始终绕不开其自动驾驶系统FSD（Full Self-Driving），翻译成中文就是全自动驾驶。据悉特斯拉FSD目前已经进化到可以在拥挤的城市里使用了，尤其是在打开了行人侦测功能，并且车辆成功实现了自动避让行人，进一步验证了其安全性。



特斯拉自动驾驶绿灯不走

据悉近期有国外媒体对特斯拉FSD进行测试，在开启FSD Beat后，让系统完全接管车辆，该用户在经过一个十字路口的时候，系统识别到人行道上仍有行人穿过，此时车辆行进方向指示灯为可通行状态，但车辆仍然保持静止。待行人通行后，系统自动做出判断，继续行驶。

据悉，FSD除了能够自动跟车行驶之外，还可以借道超车，自动会车等功能。在没有车道线的转弯路况，特斯拉FSD可以自动识别出车道和路肩，确保车辆正常完成转弯等驾驶动作。因为特斯拉FSD Beta测试版，最大的变化是从识别2.5D画面，演变成了4D。

如果按照登记划分，特斯拉FSD Beta仍没有达到宣称的L4级别，但是部分已经实现L4级别的功能，确实是目前比较先进的自动驾驶系统。不过，虽然特斯拉FSD功能目前看起来很香，但其价格也是相当不菲，美国版为10000美元，我们中国地区的为6.4万元。

想要体验特斯拉FSD，是时候考验信仰的时刻了！

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