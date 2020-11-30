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    华为自研OLED驱动芯片已流片 国产OLED突破垄断指日可待

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    最近有两个消息值得关注，其中一个京东方的OLED屏幕再次被排除出苹果下一代iPhone的供应链名单，其次是拆解发现韩国配件在iPhone 12中显著提升，其中关键就是OLED成本占比较高。综合来看，目前国产OLED要想打破韩国三星和LG双雄的垄断，还很难。

    华为自研OLED驱动芯片已流片 国产OLED道破垄断指日可待
    国产OLED道破垄断指日可待

    不过情况始终在朝着好的方向发展，不仅京东方的OLED性能和产能以及良率在不断提升，已经装配到很多国产旗舰手机之上。此外，而华为海思也加入了战场，早前华为消费者业务CEO余承东签发《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》，正式自研显示驱动产品。

    其实在显示模块当中，不仅仅OLED面板十分重要，其驱动芯片也十分关键。驱动IC芯片相当于面板的主控，可以控制面板的显示、画质、节能等关键指标，不论手机还是大屏电视中，驱动芯片也是核心技术之一。

    华为自研OLED驱动芯片已流片 国产OLED道破垄断指日可待
    国产OLED道破垄断指日可待

    据悉，此前三星、LG等公司断供华为面板，原因也跟驱动IC有关，因为驱动IC使用了ARM架构，有美国的技术限制在内。在OLED驱动芯片市场上，韩国公司几乎垄断了全球份额，三星一家就占据75%的份额，Magnachip占了20%，而国内厂商占的份额不过1%。

    据悉，华为海思自研显示驱动芯片据悉已经完成流片，今年就会量产，有望用于华为自家的手机及大屏产品中。目前华为显示驱动IC的主流工艺还是65nm、40nm，最高的也不过28nm工艺，这些工艺国内代工厂都已经量产，因此制程工艺不存在限制。

    证券公司分析称华为在这种芯片上完全可以做到去美化，摆脱对国外芯片的依赖。

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