嫦娥五号将择机实施月面软着陆 哪些黑科技在发挥奇效

航空航天科技的发展可以说是一个国家的硬实力，对于人类探索未知的宇宙空间起到了关键性作用。根据国家航天局发布的消息，11月30日凌晨4时40分，在科技人员精确控制下，嫦娥五号探测器组合体顺利分离，嫦娥五号将择机实施月面软着陆。



嫦娥五号将择机实施月面软着陆

嫦娥五号将择机实施月面软着陆，标志着目前中国首个实施无人月面取样返回的月球探测器的进展一切顺利。探月工程嫦娥五号任务飞行控制团队按计划实施嫦娥五号探测器着陆器和上升器组合体与轨道器和返回器组合体分离，目前已经成功分离，将择机实施月面软着陆。

随着嫦娥五号将择机实施月面软着陆的消息发出后，嫦娥五号探测器各系统状态良好，地面测控通信正常，轨道器和返回器组合体将继续在平均高度约200公里的环月轨道上飞行并等待上升器交会对接，着陆器和上升器组合体将择机实施月面软着陆，进行自动采样等后续工作。



嫦娥五号将择机实施月面软着陆

那么嫦娥五号将择机实施月面软着陆的消息标志着又向成功迈进了一部，那么在嫦娥五号身上究竟都有哪些鲜为人知的黑科技呢？据悉，嫦娥五号全重8.2吨，由轨道器、返回器、着陆器、上升器四个部分组成。

如今将择机实施月面软着陆的嫦娥五号计划由中国长征五号运载火箭从中国文昌航天发射场进行发射，将在探月工程三期中完成月面取样返回任务，是该工程中最关键的探测器。作为中国探月工程“绕”“落”“回”三步走的收官之战，嫦娥五号将创造的多个“首次”令人期待。



嫦娥五号将择机实施月面软着陆

而要谈到嫦娥五号的黑科技，减重首先算一个，据悉将择机实施月面软着陆的嫦娥五号从PCU到PCDU电源系统减重50%以上。无论是月球探测，还是深空探测任务，重量始终是制约行进脚步的主要难题之一。

由于距离地球远，任务时间长，为了携带更多的推进剂，探测器需要尽可能开展减重工作。“嫦娥五号”作为我国最复杂的航天器之一，对重量的要求更是苛刻。这一次，“嫦娥五号”在减轻重量方面可是花了大力气，也收到了很好的成效。



嫦娥五号将择机实施月面软着陆

此外，CMOS相机如“天眼”，全程监测探月过程。中国航天科技集团有限公司五院508所承担了该项任务中8台（套）载荷和1台相机控制器的研制工作，其中包括工程参数测量分系统相机6台，制导导航与控制分系统地形敏感器1台，有效载荷分系统降落相机1台。

相比嫦娥系列工程前期的任务，508所此次所承担的嫦娥五号项目研制任务呈现出高集成度、高压缩率、高度轻量化、高试验量级、高产品数量的“五高”特点，随之而来的一系列技术难关，像是五座巍峰横亘在项目研制团队面前。

如今嫦娥五号将择机实施月面软着陆，即将迈出关键性一步，希望未来一切顺利，早日完成“绕”“落”“回”三步走的收官之战！

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