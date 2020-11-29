重庆一企业外籍员工出境后被确诊 SK海力士公司现已停产

SK海力士在科技产业当中具有相当高的知名度，是全球知名的内存品牌，原名为“HY内存”的就是这个品牌。近日重庆一企业外籍员工出境后被确诊的消息发出后，也因为该员工供职于SK海力士也引起了很多科技圈玩家的关注，目前SK海力士重庆公司暂时停产。



重庆一企业外籍员工出境后被确诊

重庆一企业外籍员工出境后被确诊的详细情况为，SK海力士半导体（重庆）公司韩国籍员工出境后被确定为无症状感染者事件发生后，重庆市及相关区已启动应急响应，组织开展流行病学调查、现场管控、核酸检测、疫点消杀等措施。

随着重庆一企业外籍员工出境后被确诊以后，各方面紧急启动各项措施，目前已对3283人进行核酸采样，出结果2674人，均为阴性。同时对相关场所的物品、环境等进行采样检测，共采集样本493份，检测结果均为阴性。追溯感染源成为重中之重。

根据央视调查报道称，重庆一企业外籍员工出境后被确诊的行动轨迹目前已经清楚。韩某某，男性，42岁，2020年2月1日从韩国仁川直达重庆，离渝时间为2020年11月26日，其间常住重庆富力假日酒店，是西永微电园SK海力士半导体（重庆）公司员工。



重庆一企业外籍员工出境后被确诊

11月26日晚8时，韩某某从酒店出发，乘公司专车（含驾驶员共2人）前往成都双流机场，搭乘11月27日凌晨2时飞机（韩亚航空OZ324航班）直飞韩国仁川机场。11月28日，重庆高新区接到企业报告，韩某某在韩国检出新冠病毒核酸阳性，初步判定为无症状感染者。

重庆市疾控中心副主任唐文革介绍，目前主要从三个方面全力追查感染来源：一是SK海力士半导体（重庆）公司的部分原材料来自海外，对相关物品和接触人员采样检测。据悉SK海力士重庆公司主要进行半导体芯片封装及测试环节，是否影响内存产能尚无定论。

此外，重庆一企业外籍员工出境后被确诊的溯源可能是进一步了解韩某某回韩国途中详细行程，查找可能暴露来源。三是对韩某某11月13日以来接触的所有人员、进口食品、境外邮包及快递进行追踪调查和采样，希望早日排查到感染源解决最终的隐患。



重庆一企业外籍员工出境后被确诊

接到重庆一企业外籍员工出境后被确诊消息后，重庆市及相关区立即启动应急响应，组织开展流行病学调查、现场管控、核酸检测、疫点消杀等措施。目前，韩某某所工作的企业暂时停产，实行全封闭管理，对所有员工进行隔离并连夜开展核酸检测。

重庆一企业外籍员工出境后被确诊的韩某某所住的重庆富力假日酒店暂停营业，封闭管理，对酒店所有员工及11月25日以来的所有入住客人进行追踪和核酸检测。目前SK海力士重庆公司，实行全封闭管理，对所有员工进行隔离并连夜开展核酸检测。

SK海力士半导体(重庆)有限公司在中国重庆创立2014年，SK海力士半导体（重庆）有限公司投入试生产及量产，获得ISO9001认证2015年，8GB LPDDR行业最早商业化SK海力士半导体(重庆)有限公司是由韩国SK Hynix独资注册企业，注册资本1.5亿美元，公司位于重庆市沙坪坝区西永综合保税区B区，占地面积28万平方米，一期项目投资3.3亿美元，主要经营半导体产品的探针测试、封装，封装测试，模式装配等测试。



重庆一企业外籍员工出境后被确诊

重庆一企业外籍员工出境后被确诊事件的感染源头仍在调查当中，如果涉及到进口原材料导致重庆一企业外籍员工出境后被确诊，那么未来是否会收紧半导体芯片材料进口，是否都会导致内存新一轮的涨价目前仍不能定论，但目前SK海力士重庆公司暂时停产或有少许影响。

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