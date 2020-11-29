女星网络质疑钟南山 华谊兄弟回应：我也是受害者

旗下演员质疑钟南山？华谊兄弟回应！近日，女星发文质疑钟南山被禁言15天事件遭到了全国人面的痛批，毫无疑问这又是一起利用互联网传播的恶性炒作事件，华谊兄弟紧急表态，其实华谊兄弟和钟南山一样都是这起恶性炒作事件的受害者，都是被碰瓷的那一方。



旗下演员质疑钟南山?华谊兄弟回应

耐人寻味的是，“女星发文质疑钟南山被禁言15天”事件的涉事者“沈佳欣”的女星，微博头像使用鞠婧祎的照片，该用户通过了微博实名认证，数据显示其粉丝高达126万，另外在微博认证一栏也显示，她是华谊兄弟旗下艺人，中国内地流行乐女歌手，演员。



旗下演员质疑钟南山?华谊兄弟回应

显然，女星发文质疑钟南山被禁言15天事件的当事人身份存在诸多疑点，因为沈佳欣在微博认证中声称自己是华谊兄弟旗下艺人，因此事后华谊兄弟也及时辟谣，称此为不实信息，沈佳欣与华谊兄弟无任何关系，也让这位女性的身份存疑。

不知道微博认证是如何进行认证的，身份如此存在诸多疑点的竟然获得了V认证。很显然，从女星发文质疑钟南山被禁言15天事件当事人的种种行为来看，应该是故意碰瓷，借用钟南山在特殊时期的微信来故意挑战社会的公信力和主流价值观。



旗下演员质疑钟南山?华谊兄弟回应

钟南山是我们再熟悉不过的一位专家院士，无论是在当初的非典疫情还是在如今的新冠疫情中，都充当了“擎天一柱”的角色。而部分非主流十八线闻所未闻的所谓“女星”发文质疑钟南山被禁言15天，实数是为了出名而碰瓷钟南山，令人义愤填膺。



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女星发文质疑钟南山被禁言15天，总结起来就三个词，“无德，无耻，无下限”。回顾整个事件以来，该女子被亿万网友唾骂，足以说明一切。其价值观已经严重扭曲到只要能出名，无论是非和青红了。女星发文质疑钟南山被禁言15天，简直是滑天下之大稽！

女星发文质疑钟南山被禁言15天，如果仅仅是一场闹剧，但随着事件的持续发酵，对社会的负面效应已经足够大，背后的操众者理应接受法律的制裁，不然不足以平民愤。

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