全球将迎新冠疫苗上市高潮 张文宏解释哪类人群必须要打

在国内抗击疫情的第一线，张文宏医生的金句往往被人们所信服。在最近一次接受采访时，张文宏表示全球将迎新冠疫苗上市高潮，但是还不是每个人都需要注射新冠疫苗，什么人需要优先注射新冠疫苗，这里面其实还是有很多学问的，张文宏做出了解释。



张文宏:全球将迎新冠疫苗上市高潮

今天上午在上海科普大讲坛2020年度特别活动暨第154讲“人类如何才能打败新冠病毒”活动开始前，华山医院感染科主任张文宏接受媒体采访。通过这次采访，“张文宏:全球将迎新冠疫苗上市高潮”的而被人们所关注，疫苗上市以后新冠会被彻底消灭吗？

张文宏除了明确全球将迎新冠疫苗上市高潮之外，他也表示出了一定的担忧，“大家不要现在盼着疫苗来，真的疫苗来了又不肯打。”对于目前有些单位收到紧急疫苗接种的通知，张文宏表示，紧急疫苗接种在全球都是比较常见的情况。



张文宏:全球将迎新冠疫苗上市高潮

张文宏解释道：“如果你有涉外的需求、有出国或者接触国外物流物品的风险时，应急接种疫苗是符合法律规定的。”另外关于疫苗怎么打的问题，他表示：“高危人群应该先打，而且最好要打，最终的理想状态是所有人都要打新冠疫苗。”

此外，关于张文宏研判全球将迎新冠疫苗上市高潮的消息，目前已经得到了各方面的证实。据悉，中国国药集团有限公司副总经理石晟怡表示，中国国药集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。全球将迎新冠疫苗上市高潮，基本处于一触即发状态。

随着国药集团在多国进行的新冠疫苗Ⅲ期临床试验现已接近尾声，试验各项数据均好于预期。国药集团中国生物将严格按照相关程序推进疫苗研发，不会省略任何一个研发环节，确保提供安全性最好的疫苗。张文宏称全球将迎新冠疫苗上市高潮，确实不假。



张文宏:全球将迎新冠疫苗上市高潮

而在此前不久，辉瑞的疫苗是跟德国BioNTech联合研发的，基于mRNA技术，之前公布了III期临床的初步结果，接种疫苗者和接受安慰剂者之间的病例划分表明，在第二次注射后7天，疫苗有效率超过90%，随后这一数据又被更新至最终的94.5%。

随着张文宏:全球将迎新冠疫苗上市高潮消息传出，以及辉瑞等进口疫苗的也即将上市的情况来看，人们开始普遍关心起国产的新冠疫苗和进口疫苗到底有什么区别，哪个更为先进可靠的话题。其实关于这个问题，此前不就钟南山就曾经表态。



张文宏:全球将迎新冠疫苗上市高潮

钟南山表示，目前，新冠还有很多主要问题没有解决，新冠疫情发生的规律还没有摸清，溯源尚未完成，也没有极具针对性且非常有效的药物。国外辉瑞疫苗能阻止90%的感染，中国的疫苗研发也在差不多水平，但要有了第一阶段试验结果才能公布。

除了全球将迎新冠疫苗上市高潮的喜讯外，张文宏建议，疫情期间，即使接种疫苗后，也要养成勤洗手、人群密集处戴口罩、适当保持社交距离的好习惯。 市民拿到快递后，可以先放置在阳台上“风吹日晒”一会儿，在通风环境和强光照射下，病毒传播风险将大为降低。

随着张文宏研判全球将迎新冠疫苗上市高潮的消息传出，想想全球疫情的发展想回呈现出一个新的拐点。

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