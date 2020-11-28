做折叠屏出名的柔宇要上市了 最快12月申请科创板IPO

很多人知道柔宇科技，应该是在前些年折叠屏大红大紫的时候，这家国产品牌确实曾经抢了不少风头。据彭博援引不愿具名的知情人士称，中国柔性显示器制造商柔宇科技搁置美国上市计划，计划最快将在 12 月提交科创板上市申请，筹资最高 120 亿元人民币。

柔宇科技成立于 2012 年，曾在 2018 年率先发布了全球首款折叠屏手机 FlexPai，并在今年推出升级版 FlexPai2，成为华为、三星等企业竞争对手，同时还为智能交通、文娱传媒、运动时尚、智能家居和办公教育等行业客户提供柔性解决方案。

不过，围绕这家公司的技术、量产和商业化能力，以及关于折叠屏手机的未来前景，市场此前存在诸多争议。今年早些时候有消息显示，柔宇科技曾秘密申请了美国 IPO，可能筹资约 10 亿美元，但后来该公司决定改为国内上市，中信证券受聘担任 A 股上市辅导机构。

不过，这并未影响资本对柔宇科技的青睐。公开信息显示，其自成立以来已完成 10 余轮融资，IDG、深创投、以及中信、工商、农业、平安等多家银行和地方国资背景机构纷纷入场。在去年第四季度完成 3 亿美元 F 轮融资后，柔宇科技估值达 60 亿美元。

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