1336款违规App被整改 国内安卓生态到底多糟糕

11月27日，工信部目前已经对国内主流应用商店用户使用率较高的44万款App完成技术检测工作，责令1336款违规App进行整改，公开通报377款整改不到位的App，下架94 款拒不整改App。显然，这些App都是基于国内安卓生态的产品，国内安卓生态到底多糟糕。

在今天举行的全国App个人信息保护监管会上，工信部副部长刘烈宏说，工信部将狠抓严查 App侵害用户权益行为，紧盯反复出现问题被点名通报的重点企业。同时推动App及SDK开发运营者、应用分发平台、第三方服务提供者、设备厂商、安全厂商自觉履行社会责任。

工信部开展的APP侵害用户权益专项整治行动目前已取得了阶段性明显成效，但一些企业在整改过程中存在推诿、阻挠、故意拖延的现象，有些企业多个产品线反复出现问题，反映出公司内部没有形成用户个人信息保护的红线意识，没有建立完善的管理机制。

导致国内安卓生态App乱象丛生的根本问题，不是缺乏监管，我们经常能够看到工信部处罚违规App的消息，但是很多涉事企业选择了漠视App整改，则成为问题的关键之一。或许相比公司内部没有形成用户个人信息保护的红线意识来讲，完善的管理机制更为重要。

有些企业的App可谓“屡教不改”，这或许说明违法成本低则是导致问题的核心问题。当然，国内安卓生态应用商店多，市场极为混乱也成为监管难的首要客观问题。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：1336款违规App被整改 国内安卓生态到底多糟糕http://news.zol.com.cn/757/7575455.html