李佳琦回应直播带货新规 三大举措严打直播行业乱象

处于风口之上的直播带货越来越受到监管和舆论的挑战，直播行业不仅不是法外之地，更是加强监管严打种种直播乱象的聚焦点。近日，李佳琦回应直播带货新规，表示将会遵守直播新规，对喜欢自己的消费者负责，更会对直播带货运营团队严家规范。



李佳琦回应直播带货新规

李佳琦回应直播带货新规，实则代表了当前直播行业的典型现象。头部网红极其运营团队往往掌握了绝大多数的交易额和关注度。但也正是因为如此，也让问题更加聚焦且更具放大效应。比如现在的辛巴糖水燕窝事件，便在社会上引起了不小的震动。

针对直播行业中频发的种种乱象，近日监管部门出台系列规范直播带货的意见和规定。这对于电商主播们是否有影响呢？11月27日，在接受媒体采访时李佳琦回应直播带货新规，他认为带货主播应该对消费者负责，对团队严格规范。



李佳琦回应直播带货新规

李佳琦回应直播带货新规的背景，是在头部主播频频翻车、明星主播数据造假的恶劣影响下，国家相关部门对直播带货提出更加全面、严格的要求。数据显示，68.6%受访直播电商用户认为直播电商相关数据掺假，仅31.4%受访直播电商用户相信直播电商相关数据真实。

国家市场监管总局发布《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》、国家网信办发布《互联网直播营销信息内容服务管理规定(征求意见稿)》以来，国家级别相关部门在本月对于直播电商发出的第三份管理规范类文件。李佳琦回应直播带货新规，正针对此条例。

根据直播带货新规规定，落实平台管理力量到数到人（审核人员和在线直播间数量配比不得少于1:50）；网络主播和“打赏”用户实行实名制管理；电商平台对的主播资质审查和备案登记管理，以及对直播活动真实性、合规性检查等方面做出了规范。



李佳琦回应直播带货新规

而就在刚刚过去的双11，更成了直播带货问题的爆发期。国家市场监管总局发布关于加强网络直播营销活动监管的指导意见，点名了网络直播营销中的违法行为如“售卖假冒伪劣产品”“在产品中掺杂掺假、以假充真”“擅自删除消费者评价”“对消费者依法提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝”和“发布虚假违法广告”等8类直播违法行为。

此外，《一场李雪琴亲历的双十一直播带货造假现场》一文讲述了一场虚幻而讽刺的名人带货事故。一场科技产品类带货直播，数据显示有311万人围观和互动，但实际只有不到11万人真实存在，和现场知名脱口秀演员李雪琴互动的大部分都是虚假的机器人粉丝。



李佳琦回应直播带货新规

事实上，就连被业界誉为“带货一哥”的李佳琦也曾经翻过车，曾经“李佳琦被指虚假宣传”一度引发了网络上的热议。今年9月在其直播间向消费者推荐的大闸蟹，并非他口中的“阳澄湖的大闸蟹”，而是产自全国各大湖区的螃蟹。网友差评主要聚焦在李佳琦虚假宣传、螃蟹难吃、客服态度差三个方面。

如今，李佳琦回应直播带货新规，表明了态度和决心。希望越来越多的头部主播能够坚守自己的底线，并不断提高产品品质和服务质量，让直播带货真正成长在阳光中。那么关于李佳琦回应直播带货新规事件，您又如何看待呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：李佳琦回应直播带货新规 三大举措严打直播行业乱象http://news.zol.com.cn/757/7575452.html