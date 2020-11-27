钟南山发出最新警告 出现同患流感和新冠病例意味着什么

11月27日，针对国内最新的疫情变化，钟南山透露目前已出现同患流感和新冠病例。随即“钟南山:出现同患流感和新冠病例”的消息快速引起了国内的广泛关注。尤其是随着冬季的到来，钟南山提示的出现同患流感和新冠病例又会对我们有什么影响呢？



钟南山:出现同患流感和新冠病例

随着冬季来临，流感进入爆发期，钟南山指出，未来会面临同时患有流感和新冠的患者。目前收到的反馈情况中已经有4例同时患有H1H3甲流和新冠的病例。也就是说，出现同患流感和新冠病例，将会给诊断新冠疫情带来了一定的难度，且增加了检测的数量。



钟南山:出现同患流感和新冠病例

基于钟南山提出的出现同患流感和新冠病例的最新变化，他表示未来就需要快速的检测设备，快速检测出是新冠还是流感，不过目前来看流感和新冠防护方法是一样。通过戴口罩等方式，目前统计结果显示，在中国40种法定传染病中，今年流感发生率大大降低。



钟南山:出现同患流感和新冠病例

而在治疗层面上，出现同患流感和新冠病例也给治疗增加了难度。在新冠患者用药方面，钟南山指出以目前临床研究的情况来说瑞德西韦有助于病人获得更短的恢复期，但对重症病人效果并不显著。此外恢复期血浆和中医药对于治疗也有一定的作用。



钟南山:出现同患流感和新冠病例

既然目前已经出现同患流感和新冠病例，那普通民众又该如何做好防护工作呢？钟南山表示，流感与新冠防控感染的关键是做好自我防护，新冠防控措施使流感季缩短。新冠病毒在短期内并不会被彻底消灭，在阻断新冠病毒传播上，钟南山给出两个重要途径：

一是一旦出现本土病例，局部地区的全民核酸检测十分必要（预防社区传播）；

二是佩戴口罩能有效预防传播，外科口罩和N95口罩可减少飞沫和气溶胶传播。

鉴于目前钟南山提醒出现同患流感和新冠病例，还请公众最好防护工作，切不可掉以轻心。

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