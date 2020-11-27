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    31省区市新增境外输入5例：上海3例 福建1例 陕西1例

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    2020年11月27日，国家卫建委公布11月26日0—24时最新疫情数据，31省区市新增境外输入5例。其中，上海3例，福建1例，陕西1例，均属于境外输入病例。除31省区市新增境外输入5例之外，无新增死亡病例；无新增疑似病例。

    截至11月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例303例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例81558例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86495例，现有疑似病例4例。

    累计追踪到密切接触者878275人，尚在医学观察的密切接触者10191人。

    除31省区市新增境外输入5例之外，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者308例（境外输入304例）。

    当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者930人，重症病例较前一日增加1例。

    31省区市新增境外输入5例，信息来自国家卫生健康委员会官方网站。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：31省区市新增境外输入5例：上海3例 福建1例 陕西1例http://news.zol.com.cn/757/7574695.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/757/7574695.html report 818 2020年11月27日，国家卫建委公布11月26日0—24时最新疫情数据，31省区市新增境外输入5例。其中，上海3例，福建1例，陕西1例，均属于境外输入病例。除31省区市新增境外输入5例之外，无新增死亡病例；无新增疑似病例。截至11月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆...
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