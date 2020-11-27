尾号888888手机号85万元拍出 数字“8”多的不一定最贵

打个赌，您在点进来之前一定数了数一共有几个8，对不对？小编来告诉你，这个被卖到85万天价的手机号一共又6个8，而且是连续的。近日，尾号888888手机号85万元拍出事件引发关注，该手机号码为13983888888，85万元属于司法拍卖后成交的价格。



尾号888888手机号85万元拍出

尾号888888手机号85万元拍出事件源自重庆市渝北区人民法院在阿里司法拍卖平台，对被执行人蒋某的电话号码13983888888的使用权进行拍卖，起拍价30万元，经过240次竞价，最终自然人仇某以85万元拿下，较起拍价30万元，高出183.33%。

如果您有留意的话，发现近期确实有不少手机靓号通过阿里司法拍卖平台进行竞拍，并且拍出了不菲的价格，此前还有一个13**3333333的靓号拍出了101万的天价，让很多网友唏嘘感慨。也有很多网友表示，如今都网络时代了，手机靓号的意义被弱化很多。



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根据数据显示，尾号888888手机号85万元拍出并非最贵的拍卖价格，国内天价手机号码司法成交价，最高的达到391万元。本次13983888888使用权进行拍卖，起拍价30万元，经过240次竞价，最终自然人仇某以85万元拿下，较起拍价30万元，高出183.33%。

那么尾号888888手机号85万元拍出，这个价格优势如何标定的，凭什么起拍价要高达30万元呢？记者获悉，该价格为系采取市场法确定的，即评估公司根据市场上同样或者类似资产的交易价格，根据直接比较或者类比分析以估测资产的价格。



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那么拍出85万元的尾号888888手机号是因何被拍卖的呢？据悉，此次手机号码拍卖为重庆尊星投资有限公司等与蒋某、重庆奥源建设发展有限公司等借款合同纠纷，因蒋某、重庆奥源建设发展有限公司无力偿债，而被申请法院强制执行。

而堪称史上最高价的391万元手机靓号则为2017年4月13日至2017年4月14日，中国移动广西玉林属地的15077777777，由于尾号为8个7，评估价为146万元，起拍价为108万元，11人报名，拍卖保证金10万元，最终以391万元成交，买家为自然人李某。



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尾号888888手机号85万元拍出，综合这几次拍出天价的手机靓号来看，单纯的8字数多并不一定价格高，关键还是要看连号的数量，很显然8连号和7连号，乃至6连号的价格，真的是天壤之别。因为没多一个连号，其稀有程度就会更加宝贵，也是更加罕见的。

尽管目前现在人们很少打电话了，更多的是微信联系，但是如果是做生意或者用于宣传公司形象，这样的富贵吉祥号其实还是很壮“门面”的。尾号888888手机号85万元拍出，您有如何看待这样的行为呢？

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